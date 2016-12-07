 İskoç hakemden skandal karar! – Fotomaç – 07 Aralık 2016
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    07 Aralık 2016, Çarşamba
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    İskoç hakemden skandal karar!

    İskoç hakemden skandal karar!

    ülkesinde de tartışmalı bir isim olarak dikkat çekiyor.

    2014- 15 sezonunda yönettiği Celtic- Dundee United maçında üç kırmızı kart birden çıkaran Thomson, bu kararlardan birisinde tam anlamıyla çuvalladı. Calum Butcher ile Virgil van Dijk arasındaki pozisyonun ardından olayla ilgisi olamayan Paton'u oyundan atan İskoç hakem sonrasında bu yanlış karar nedeniyle özür dilemişti.
    1. 07 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:09
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