Havai fişeklerle saldırdılar
Ukrayna’ya futbol maçı izlemeye giden siyah-beyazlı taraftarların başına gelmedik kalmadı. Holiganlar 2 gün boyunca durmadan saldırdı, polis ise nedense karışmadı!
DEVREDE YARISI ÇIKTI
Stat içinde de çirkeflik, çirkinlik devam etti. Kiev holiganları, Beşiktaş taraftarının olduğu bölüme defalarca saldırdı. Devre arasında koltukları söküp Türk taraftarların olduğu tribünlere fırlattılar. Tribünde bulunan 4 bin Beşiktaş taraftarının yarısı olaylardan bıkıp stadı terk etti. Beşiktaşlılar ise sadece takımlarını desteklemek için gittikleri Kiev Olimpiyat Stadı'nda görülmemiş bir atmosfer oluşturdu. "Burası İnönü buradan çıkış yok" tezahüratları yapıldı.
İŞTE TARAFTARLARIMIZA SALDIRAN ANI
Beşiktaş taraftarı önceki gece Dinamo Kiev'li holiganların ara sokaklarda saldırılarına maruz kalmıştı. Dün de kortej halinde stada giderken Ukraynalı taraftarlar, siyah-beyazlıların üzerine ellerindeki havai fişekler atarak saldırdı.
HEPİMİZ KARTAL'IZ
Beşiktaş'ın Dinamo Kiev'e konuk olduğu Olimpiyat Stadı'nda dün takım ayrımı yoktu. Fenerlisi, Cimbomlusu, Trabzonsporlusu hepsi tek yürek olup siyah-beyazlıları destekledi.
- 07 Aralık 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 02:27
- İskoç hakem Beşiktaş'ı katletti
Toplam 58
Yorum
...... ya kardeşim türkleri avrupada sevmiyolar işte daha ne giidip oynayıp fark yiyolar anlamadım avrupada oynamasın türk takımları fark yiyolar
- İskoç hakem Beşiktaş'ı katletti
Toplam 58
Yorum
FB77 Hani bazen kendini Real Madrid ile kendini kıyaslayabilecek kadar uçarsın ya böyle skorlar gelir ve '' Abi çok iyi geldi '' dersin.
- İskoç hakem Beşiktaş'ı katletti
Toplam 58
Yorum
reis 2-0 bitse hakeme bağlarım skoru ama, 2.golden sonra 10 kişi kalmışsın maçı bırakıyorsun resmen. 10 olmadığına şükredin
Havai fişeklerle saldırdılar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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