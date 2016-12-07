 Havai fişeklerle saldırdılar – Fotomaç – 07 Aralık 2016
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    07 Aralık 2016, Çarşamba
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    Havai fişeklerle saldırdılar

    Havai fişeklerle saldırdılar

    Ukrayna’ya futbol maçı izlemeye giden siyah-beyazlı taraftarların başına gelmedik kalmadı. Holiganlar 2 gün boyunca durmadan saldırdı, polis ise nedense karışmadı!

    Avrupa'nın 1 numaralı kupasında görülmemiş olaylar yaşandı. Şampiyonlar Ligi'ne takımlarını desteklemek için Ukranya'ya giden Beşiktaşlı taraftarlar havaalanı dışında neredeyse her yerde saldırıya uğradı. Önceki gece şehrin ara sokakların pusular kurup yalnız gezen siyah-beyazlılara ellerine ne geçtiyse saldıran Dinamo Kiev'li holiganlar maç günü de rahat durmadı. Ukraynalı fanatikler stada yürüyen taraftarlarımızın üzerine havai fişekler atarak saldırdılar.

    DEVREDE YARISI ÇIKTI
    Stat içinde de çirkeflik, çirkinlik devam etti. Kiev holiganları, Beşiktaş taraftarının olduğu bölüme defalarca saldırdı. Devre arasında koltukları söküp Türk taraftarların olduğu tribünlere fırlattılar. Tribünde bulunan 4 bin taraftarının yarısı olaylardan bıkıp stadı terk etti. Beşiktaşlılar ise sadece takımlarını desteklemek için gittikleri Kiev Olimpiyat Stadı'nda görülmemiş bir atmosfer oluşturdu. "Burası İnönü buradan çıkış yok" tezahüratları yapıldı.


    İŞTE TARAFTARLARIMIZA SALDIRAN ANI
    Beşiktaş taraftarı önceki gece 'li holiganların ara sokaklarda saldırılarına maruz kalmıştı. Dün de kortej halinde stada giderken Ukraynalı taraftarlar, siyah-beyazlıların üzerine ellerindeki havai fişekler atarak saldırdı.



    HEPİMİZ KARTAL'IZ
    Beşiktaş'ın Dinamo Kiev'e konuk olduğu Olimpiyat Stadı'nda dün takım ayrımı yoktu. Fenerlisi, Cimbomlusu, Trabzonsporlusu hepsi tek yürek olup siyah-beyazlıları destekledi.
    1. 07 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:27
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