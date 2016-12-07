 Gerrard: "Penaltı yanlış karardı" – Fotomaç – 07 Aralık 2016
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    07 Aralık 2016, Çarşamba
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    Gerrard: "Penaltı yanlış karardı"

    Gerrard: "Penaltı yanlış karardı"

    Şampiyonlar Ligi maçlarını bir BT Sport'a yorumlayan , Dinamo Kiev-Beşiktaş maçının hakemini eleştirdi.

    İskoç Ligi'nde verdiği skandal kararlarla Ada basınında iyi tanınan Craig Thomson'a bir eleştiri de 'dan geldi. Penaltı pozisyonunu değerlendiren Gerard, maçın hakeminin haksız bir karar verdiğini söyledi. Eski ingiliz futbolcu, "Eğer hakem doğru kararı verse maç gerçekten değişik bitebilirdi. 1-0 gerideyken böyle bir karar maçı Beşiktaş için tamamen değiştirdi. Beck'in pozisyonunda faul Beşiktaş lehine verilmeliydi. Eğer hakem doğru kararı verse maç gerçekten değişik bitebilirdi. Thomson Craig Bana göre çok kötü bir maç yönetti. Thomson Craig Beşiktaş için talihsizlikti " ifadelerini kullandı.

    1. 07 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 19:16
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