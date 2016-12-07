Gerrard: "Penaltı yanlış karardı"
Şampiyonlar Ligi maçlarını bir BT Sport'a yorumlayan Steven Gerrard, Dinamo Kiev-Beşiktaş maçının hakemini eleştirdi.
İskoç Ligi'nde verdiği skandal kararlarla Ada basınında iyi tanınan Craig Thomson'a bir eleştiri de Steven Gerrard'dan geldi. Penaltı pozisyonunu değerlendiren Gerard, maçın hakeminin haksız bir karar verdiğini söyledi. Eski ingiliz futbolcu, "Eğer hakem doğru kararı verse maç gerçekten değişik bitebilirdi. 1-0 gerideyken böyle bir karar maçı Beşiktaş için tamamen değiştirdi. Beck'in pozisyonunda faul Beşiktaş lehine verilmeliydi. Eğer hakem doğru kararı verse maç gerçekten değişik bitebilirdi. Thomson Craig Bana göre çok kötü bir maç yönetti. Thomson Craig Beşiktaş için talihsizlikti " ifadelerini kullandı.
- 07 Aralık 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 19:16
- "Kötü sonucun tek sorumlusu benim"
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Ertan Önce bizler aynada kendimize bakacağız, sonra dışarıdakilere sıra gelecek. Her hafta kulüpler feryad ediyor. İŞTE BU SEBEPLERDEN.
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isminiz Paran varsa al
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SÜPER_FENER SENİ ÇOK SEVİYORUZ AMA DÜNYA BİR YANA FENER BİR YANA
Gerrard: "Penaltı yanlış karardı" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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