Gerrard: "Penaltı yanlış karardı"

İskoç Ligi'nde verdiği skandal kararlarla Ada basınında iyi tanınan Craig Thomson'a bir eleştiri de Steven Gerrard'dan geldi. Penaltı pozisyonunu değerlendiren Gerard, maçın hakeminin haksız bir karar verdiğini söyledi. Eski ingiliz futbolcu, "Eğer hakem doğru kararı verse maç gerçekten değişik bitebilirdi. 1-0 gerideyken böyle bir karar maçı Beşiktaş için tamamen değiştirdi. Beck'in pozisyonunda faul Beşiktaş lehine verilmeliydi. Eğer hakem doğru kararı verse maç gerçekten değişik bitebilirdi. Thomson Craig Bana göre çok kötü bir maç yönetti. Thomson Craig Beşiktaş için talihsizlikti " ifadelerini kullandı.