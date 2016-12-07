 Facia – Fotomaç – 07 Aralık 2016
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    07 Aralık 2016, Çarşamba
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    Facia

    Facia

    , ekibimiz 1-0 yenikken aleyhimize penaltı icat edip üstüne de Beck’e kırmızı kart gösterdi. 2-0’dan sonra dağılan, Aboubakar’ın atılmasıyla ise iyice gardı düşen Kartal, maçı farklı kaybedip ’nden elendi. Siyah-beyazlılar, yoluna Avrupa Ligi’nden devam edecek.

    , 'e deplasmanda 6-0 yenilip Şampiyonlar Ligi'ne veda ederken, resmen katledildi. İki sezon önce Avrupa Ligi'nde Brugge karşısında uyduruk bir penaltıyla temsilcimizi yakan İskoç hakem , Türk düşmanlığını dün gece tescilledi! Thomson, yine bir penaltı uydurdu, Kiev'deki ağır yenilginin baş aktörü oldu. Besedin'in golüyle 9. dakikada geriye düşen Kartal beraberlik için saldırırken, 28'de "icat penaltı" geldi. Beck, Gonzalez'e dokunmadı bile ama Craig şaşkın bakışlar arasında beyaz noktayı gösterdi. Beck atılırken, 30'da penaltıyı kullanan Yarmolenko skoru 2-0 yaptı.

    Morali bozulan ve dağılan eksik Beşiktaş, 32'de Buyalsky'nin, 45+2'de ise Gonzalez'in golleriyle devreyi 4-0 yenik kapadı. Aboubakar 56'da çift sarıdan atıldı, Kartal 9 kişi kaldı. 60'da Sydorchuk, 77'de ofsayttan Moraes attı, durum 6-0'a geldi. Maç böyle biterken, yenilmezliğini kaybeden siyah-beyazlı ekip, grubunu 3. bitirip Şampiyonlar Ligi'nden elendi. Kiev'de taraftarımız da zulme uğradı. Maçtan önce Beşiktaşlılara saldırıp yaralayan Ukraynalı holiganlar, saldırılarını tribünlerde de sürdürdü. Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek Beşiktaş'ın rakibi 12 Aralık Pazartesi günü çekilecek kuradan sonra belli olacak.
    1. 07 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:13
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