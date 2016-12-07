Facia
Craig Thomson, ekibimiz 1-0 yenikken aleyhimize penaltı icat edip üstüne de Beck’e kırmızı kart gösterdi. 2-0’dan sonra dağılan, Aboubakar’ın atılmasıyla ise iyice gardı düşen Kartal, maçı farklı kaybedip Şampiyonlar Ligi’nden elendi. Siyah-beyazlılar, yoluna Avrupa Ligi’nden devam edecek.
Morali bozulan ve dağılan eksik Beşiktaş, 32'de Buyalsky'nin, 45+2'de ise Gonzalez'in golleriyle devreyi 4-0 yenik kapadı. Aboubakar 56'da çift sarıdan atıldı, Kartal 9 kişi kaldı. 60'da Sydorchuk, 77'de ofsayttan Moraes attı, durum 6-0'a geldi. Maç böyle biterken, yenilmezliğini kaybeden siyah-beyazlı ekip, grubunu 3. bitirip Şampiyonlar Ligi'nden elendi. Kiev'de taraftarımız da zulme uğradı. Maçtan önce Beşiktaşlılara saldırıp yaralayan Ukraynalı holiganlar, saldırılarını tribünlerde de sürdürdü. Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek Beşiktaş'ın rakibi 12 Aralık Pazartesi günü çekilecek kuradan sonra belli olacak.
- 07 Aralık 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 02:13
- Facia
Toplam 3
Yorum
fenerli45300 Maci izleyemedim fakat eminim hakemler yakmistir besiktasi gecen sene bizi yaktigi gibi Turk dusmani hepsi allah belalarini versin.
- İskoç hakem Beşiktaş'ı katletti
Toplam 75
Yorum
HKB Bjk 1903 nickli kardeş öncelikle geçmiş olsun diyelim insanlık bizde kalsın. Ivan Babek'e koçum benim diyen bjk'liler var. Elimde capsleri var hatta. Ben senin gibi rum takımı falan yazıp ırkçılık yapamam ama siz kanı bozuk bir takımsınız o zaman. Yenildiniz acını yaşa sağa sola saldırma.
- Al sana parti: 3 gol 1 asist
Toplam 10
Yorum
Kücükmü Cekeyeyenler catlasin en büyük ARDAAAAAA
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