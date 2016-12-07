 Caner’den destek – Fotomaç – 07 Aralık 2016
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    07 Aralık 2016, Çarşamba
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    Caner’den destek

    Caner’den destek
    Sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan , Twitter'dan destek paylaşımı yaptı. Caner "Bu akşam tek yürek Beşiktaş hep bir ağızdan siyaaahhh beyaz siyaaaah beyaz başarılar kalbim ve dualarım sizinle" ifadelerini kullandı.
    1. 07 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:33
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