 Bursa bileti satışta – Fotomaç – 07 Aralık 2016
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    07 Aralık 2016, Çarşamba
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    Bursa bileti satışta

    Bursa bileti satışta
    Siyah-beyazlı takımın Süper Lig'in 14. haftasında cumartesi günü 'da oynayacağı Bursaspor karşılaşmasının biletleri bugün satışa çıkacak. Saat 11.00'den itibaren taraftarlara sunulacak olan biletlerin fiyatları 100 TL ile 750 TL arasında değişiyor.
    1. 07 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:47
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