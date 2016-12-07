 Beşiktaş'a borsada kötü haber – Fotomaç – 07 Aralık 2016
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    07 Aralık 2016, Çarşamba
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    Beşiktaş'a borsada kötü haber

    Beşiktaş'a borsada kötü haber

    Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar liginden elenmesiyle hisseleri güne yaklaşık yüzde 8 değer kaybı ile başladı.

    Beşiktaş dün gece, UEFA Şampiyonlar liginde mücadele ettiği B grubundaki son maçında, Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'e deplasmanda 6-0 yenilerek şampiyonlar ligine veda etti. Grubu 3. tamamlayan Beşiktaş, berabere kalması ya da galip gelmesi durumunda elde edeceği gelirleri de kaçırmış oldu.

    Beşiktaş üst tura çıkması durumunda 5,5 milyon avro, galip gelmesi durumunda ise ilave 1,5 milyon avro ödül kazanacak ve üst turda alacağı puanlarla birlikte ek gelir elde etme beklentisini sürdürecekti.

    Bu gelişmelerle Borsa İstanbul'da güne hızlı düşüşle başlayan Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ hisselerinin fiyatı yaklaşık yüzde 8 değer kaybederek 3,95 liraya kadar geriledi. Bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla kayıplarının bir kısmını telafi eden Beşiktaş hisseleri, saat 11.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 5,4 azalarak 4,07 lira seviyelerinde dengelendi.

    Şirketin piyasa değeri ise önceki gün kapanışına göre 57,6 milyon TL azalarak 974,4 milyon TL seviyesine geriledi.

    Borsada işlem gören diğer spor şirketlerinden Trabzonspor Sportif AŞ şu dakikalarda yüzde 2,05 değer artışı ile en çok kazandıran olurken, Fenerbahçe Futbol AŞ yüzde 0,10, Galatasaray Sportif AŞ ise yüzde 0,2 yükseliş kaydetti.

    Beşiktaş, grubu 3. sırada bitirmesinin ardından Avrupa arenasında yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Halen UEFA Avrupa Liginde mücadele eden Fenerbahçe ise yarın deplasmanda Feyenord ile mücadele edecek.

    Grupta 10 puanla son haftaya lider giren ve rakibinin 3 puan önünde bulunan Fenerbahçe, ilk maçı 1-0 kazandığı için Feyenoord'a tek farkla kaybetse bile tur atlayacak.

    1. 07 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 12:04
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