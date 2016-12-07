Beşiktaş'a borsada kötü haber
Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar liginden elenmesiyle hisseleri güne yaklaşık yüzde 8 değer kaybı ile başladı.
Beşiktaş üst tura çıkması durumunda 5,5 milyon avro, galip gelmesi durumunda ise ilave 1,5 milyon avro ödül kazanacak ve üst turda alacağı puanlarla birlikte ek gelir elde etme beklentisini sürdürecekti.
Bu gelişmelerle Borsa İstanbul'da güne hızlı düşüşle başlayan Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ hisselerinin fiyatı yaklaşık yüzde 8 değer kaybederek 3,95 liraya kadar geriledi. Bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla kayıplarının bir kısmını telafi eden Beşiktaş hisseleri, saat 11.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 5,4 azalarak 4,07 lira seviyelerinde dengelendi.
Şirketin piyasa değeri ise önceki gün kapanışına göre 57,6 milyon TL azalarak 974,4 milyon TL seviyesine geriledi.
Borsada işlem gören diğer spor şirketlerinden Trabzonspor Sportif AŞ şu dakikalarda yüzde 2,05 değer artışı ile en çok kazandıran olurken, Fenerbahçe Futbol AŞ yüzde 0,10, Galatasaray Sportif AŞ ise yüzde 0,2 yükseliş kaydetti.
Beşiktaş, grubu 3. sırada bitirmesinin ardından Avrupa arenasında yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Halen UEFA Avrupa Liginde mücadele eden Fenerbahçe ise yarın deplasmanda Feyenord ile mücadele edecek.
Grupta 10 puanla son haftaya lider giren ve rakibinin 3 puan önünde bulunan Fenerbahçe, ilk maçı 1-0 kazandığı için Feyenoord'a tek farkla kaybetse bile tur atlayacak.
- 07 Aralık 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 12:04
- "Kötü sonucun tek sorumlusu benim"
Toplam 112
Yorum
can hakemi eleştirmiş ondan sonrada bir söz söylemek istemiyorum demiş klasik şenol güneş
- Yalman kalkanı
Toplam 6
Yorum
İLHAM AZERİ Yakında 100 yaşın olacak..... Def olup git be...
- Ersun Yanal'ı yoğun bir mesai bekliyor
Toplam 2
Yorum
İçerde Devre arası 5-6 transfer yapılmaz bize çok oyuncu lazım evet ama sağlıklı olmaz bize santrafor ve sağbek lazım sağ açıkta güraya şans vermek lazım güray fazla şans alırsa formunu yükseltecektir.
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