 Beşiktaş taraftarı yoğun bakımda – Fotomaç – 07 Aralık 2016
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    07 Aralık 2016, Çarşamba
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    taraftarı yoğun bakımda

    Beşiktaş taraftarı yoğun bakımda

    Dinamo Kiev maçında çıkan kavgada yaralanan bir taraftarı yoğun bakımda tutuluyor

    UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Dinamo Kiev ile arasında oynanan karşılaşma sırasında iki taraftar grubu arasında çıkan kavgada yaralanan Beşiktaş taraftarlarından bir kişi yoğun bakımda yatıyor.

    Türkiye Cumhuriyeti Kiev Büyükelçiliği, maç öncesinde ve maç gününde taraftarlar arasında çıkan kavgalarda Beşiktaş taraftarı arasında yaralananların olduğunu doğruladı.

    Beşiktaşlı 10 taraftarın yaralandığı kavgalarda, bıçak darbesi alan bir kişi hariç diğerlerinin taburcu olduğu bildirildi.

    Beşiktaşlı bir taraftarın ise başkent Kiev'de 17 numaralı hastanede ameliyat edildiği, sonrasında da yoğun bakımda tutulduğu ifade edildi. Türk taraftarın ameliyat sonrası durumunun iyiye gittiği ifade edildi.

    Ukrayna'nın emniyet görevlileri, Dinamo Kiev'in konuk ettiği Beşiktaş'ı 6-0 yenmesiyle sonuçlanan karşılaşma sırasında iki taraftar grubu arasında kavga yaşandığını belirtilmişti.



    Kaynak: AA
    1. 07 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 19:05
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