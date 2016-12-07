Beşiktaş İstanbul'a döndü
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Kiev'e 6-0 mağlup olan Beşiktaş, İstanbul'a döndü.
- 07 Aralık 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 10:01
- Zekasını kullanıyor
Toplam 6
Yorum
MERCAN ZEKA ARIYORSA...ATIFTA ÇOKÇA VAR. 10 NUMARA ATIFTIR.
- Beşiktaş İstanbul'a döndü
Toplam 13
Yorum
ahmetreis abubakar amatörce kırmızı kart yedi haddini bildirmeli beşiktaş klubü 30 dk 9 kişi bıraktı arkadaşlarınıı avrupa ligi var daha bu kadarmı düşüncesiz bir fenerli dost olarak fikrim bu yönde
- Aysal dönüyor mu?
Toplam 14
Yorum
Ali Bakü Galatasarayin kupalar kazanmasina rağmen Faruk Suren ve Unal Aysal gibi başkandan imtina etmesi lazim. Faruk Suren zamaninda Mario Jardele harclanan paralarin ezabini cekirik şimdi. Aysal donemindede harclanan paralarin ezabini çekiriz şimdi
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