UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Kiev'e 6-0 mağlup olan Beşiktaş, İstanbul'a döndü.

Devler Ligi'ne veda eden ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek olan Beşiktaş sabahın erken saatlerinde yurda döndü. Atatürk Havalimanı'na inen siyah-beyazlı kafileyi çok sayıda taraftar karşıladı. Taraftarlar tezahüratlarla takımlarına destek olurken, özellikle 4. golden sonra gözyaşlarına hakim olamayan kaleci Fabri'ye moral aşıladı.

