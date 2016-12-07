 Beşiktaş İstanbul'a döndü – Fotomaç – 07 Aralık 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    07 Aralık 2016, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Beşiktaş İstanbul'a döndü

    Beşiktaş İstanbul'a döndü

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Kiev'e 6-0 mağlup olan Beşiktaş, İstanbul'a döndü.

    Devler Ligi'ne veda eden ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek olan Beşiktaş sabahın erken saatlerinde yurda döndü. Atatürk Havalimanı'na inen siyah-beyazlı kafileyi çok sayıda taraftar karşıladı. Taraftarlar tezahüratlarla takımlarına destek olurken, özellikle 4. golden sonra gözyaşlarına hakim olamayan kaleci Fabri'ye moral aşıladı.
    1. 07 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 10:01
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Beşiktaş İstanbul'a döndü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.