Beşiktaş, Bursaspor hazırlıklarına başladı
Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Vodafone Arena'da Bursaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, bugün yaptığı antrenmanla çalışmalarına başladı.
Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde sağanak yağış altında başlayan antrenmanda dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasının yanı sıra ayak tenisi, pas çalışması ve minik kale maç yapıldı. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale maç ile sona erdi.
Dinamo Kiev maçında görev alan futbolcular ise salonda rejenarasyon çalışması yaparak antrenmanı tamamladı. Siyah-Beyazlı ekip yarın yapacağı antrenman ile çalışmalarına devam edecek.
Dinamo Kiev maçında görev alan futbolcular ise salonda rejenarasyon çalışması yaparak antrenmanı tamamladı. Siyah-Beyazlı ekip yarın yapacağı antrenman ile çalışmalarına devam edecek.
- 07 Aralık 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 17:35
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Beşiktaş taraftarı yoğun bakımda
Toplam 2
Yorum
FB Allah sifa versin
- Aykut Kocaman'dan Gent açıklaması
Toplam 2
Yorum
Haydı kocAman Sen vaz geçemezsin biz senınle UEFA'da gınalin kapısını çalmıştık Gökhan Gönül kafaya Yedigi tekmeden sonrA doşlarcı oldu sen bırakıp gıttın fenerı ama biliyoruz tekrar doneceksın şimdi çık puanlari Avaraji al
- Beşiktaş taraftarı yoğun bakımda
Toplam 2
Yorum
isminiz GECMIS OLSUN
Beşiktaş, Bursaspor hazırlıklarına başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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