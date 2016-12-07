Beşiktaş, Bursaspor hazırlıklarına başladı

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Vodafone Arena'da Bursaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, bugün yaptığı antrenmanla çalışmalarına başladı.

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde sağanak yağış altında başlayan antrenmanda dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasının yanı sıra ayak tenisi, pas çalışması ve minik kale maç yapıldı. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale maç ile sona erdi.

Dinamo Kiev maçında görev alan futbolcular ise salonda rejenarasyon çalışması yaparak antrenmanı tamamladı. Siyah-Beyazlı ekip yarın yapacağı antrenman ile çalışmalarına devam edecek.