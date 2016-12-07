Beşiktaş ara vermeden çalışmalara başladı

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki son maçında Dinamo Kiev'e deplasmanda 6-0 yenilerek ikinci tura çıkma şansını kaçıran Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Bursaspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Teknik direktörü Şenol Güneş yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda, Dinamo Kiev müsabakasında oynayan futbolcuların yenileme yaptıkları, diğer oyuncuların ise pas çalışmasının ardından ayak tenisi, mini kale ve yarı sahada çift kale maç oynadıkları belirtildi.

Siyah-beyazlı ekipte, tedavileri süren Aras Özbiliz, Anderson Talisca ve Caner Erkin'in idmanda yer almadıkları ifade edildi.

Beşiktaş takımı, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Bursaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.