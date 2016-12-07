 Avrupa Ligi’nde başarılı olurlar – Fotomaç – 07 Aralık 2016
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    07 Aralık 2016, Çarşamba
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    Avrupa Ligi’nde başarılı olurlar

    Avrupa Ligi’nde başarılı olurlar
    Dinamo Kievin teknik direktörü , elenseler bile Devler Ligi'ne galibiyetle veda ettikleri için mutlu olduklarını dile getirdi. Rebrov, "Patlamayı son maçımızda yaptık. iyi bir takım. Avrupa Ligi'nde başarılı olabilirler, başarılar" dedi.

    KİEV İLK ZAFERİNİ SON MAÇTA ALDI
    , bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki tek galibiyetini Beşiktaş'tan aldı. Daha önceki karşılaşmalarda Beşiktaş ve Napoli ile berabere kalan Ukrayna temsilcisi, 5 puan topladığı B Grubu'nda 4 puanı siyah-beyazlılardan aldı.
    1. 07 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:43
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