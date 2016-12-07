Avrupa Ligi’nde başarılı olurlar
KİEV İLK ZAFERİNİ SON MAÇTA ALDI
Dinamo Kiev, bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki tek galibiyetini Beşiktaş'tan aldı. Daha önceki karşılaşmalarda Beşiktaş ve Napoli ile berabere kalan Ukrayna temsilcisi, 5 puan topladığı B Grubu'nda 4 puanı siyah-beyazlılardan aldı.
- 07 Aralık 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 01:43
- İskoç hakem Beşiktaş'ı katletti
Toplam 66
Yorum
BJK 1903 erol. HAKLISIN 1-2 KENDINI BIOLMEZ CIKMASI NORMAL AMA YORUMLARI OKU BURDA KAC KENDINI BILMEZ FENERLI VAR HADI BJK GICIGIN OLABILIR LAFIM YOK AMA ZIL TAKMANIN NE ANLAMI VAR UTANIN VE ONDAN SONRA FENERLILERE RUM TAKIMISINIZ DEYINCEDE AGLAMAYACAKSINIZ BEN ACIK SÖYLÜYORUM FENERIN YARIN MACI VAR UMARIM SIZDE EN AZ 2:0 YENILIP ELENIRSINIZ AMA BIR SEY KESIN FENERIN ELENMESI DAHA ACI OLACAK CÜNKÜ BIR BENFICAYI YENEMEMEKLE ZATEN TURU ZORA SOKMUSTUK BU MACI ALMAMIZ ZOR OLACAGINI BILIYORDUM BEN ZATEN AMA BÖYLE BIR HEZIMET DE BEKLEMEDIM ACIKCASI NEYSE SALIK OLSUN OLAN OLDU BJK SAKATLIK SANSIZLIGIDA ETKILEDI BAYA
- İskoç hakem Beşiktaş'ı katletti
Toplam 66
Yorum
Aslan FAZLA MOTIVASYON BAZEN TERS ETKI YAPAR HAKEM KÖTÜYDÜ,BJK FUTBOLCUSU TARAFTARI YÖNETIMI GURUPTAN CIKMAYA HAZIR DEGILMIS HIRLA BU ISLER OLMAZ HELE RAKIBIN EVINE POLISINDENDE HOLIGANINDANDA DAYAK YER BIRDE RAKIP TAKIMI HIRSLANDIRIRSIN SONUC ORTADA
- İskoç hakem Beşiktaş'ı katletti
Toplam 66
Yorum
BJK 1903 KIMSE MASAL ANLATMASIN TEK SUCLU SENOL HOCA ROTASIYON YAPA YAPA TAKIMIN ICINE ETTI YA SEN KERIM GIBI ADAMI HARCADIN OLACAK ISMI OLCAYI NEDEN OYNATIYORSUN 2 GÖKANI NEDEN OYNATMASIN ARKADAS NE TOLGA FORMDA NEDE OGUZHA HELESE OGUZHANA NE OLUYOR ANLAMIS DEYILIM ADAM YOK RESMEN SAHADA
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