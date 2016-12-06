Şenol Güneş: Sadece Beşiktaş için değil...
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, D.Kiev maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında “Kazanmak için bizim daha çok sebebimiz var. Tarihi bir maça çıkıyoruz” diye konuştu.
Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş ve Atiba Hutchinson, Dinamo Kiev maçı öncesinde basın toplantısında konuştu. Şampiyonlar Ligi'nin her takım için önemli olduğunu söyleyen Güneş, "Bizim kazanmak için daha fazla sebebimiz var. Bizim gruptan çıkma şansımız var, rakibin yok. Kazanırsak sadece Beşiktaş değil, Türkiye'deki tüm takımlar etkilenecek. Başarabilirsek bu önemli bir olaydır. Tabii ki işimiz kolay değil. Dinamo Kiev köklü ve güçlü bir kulüp. Kendi sahamızda berabere kaldık. Koşan ve kompakt bir takım. Kazanmayı isteme bakımından biraz daha öne çıkmamızı bekliyorum" diye konuştu. Tarihi bir sınava çıkacaklarını hatırlatan tecrübeli teknik adam, "Tarihi bir maç. Bu maçı kazandığımızda yeni bir hedef seçeceğiz. Öncelikli hedefimiz bu gruptan çıkmaktı" şeklinde konuştu.
Şenol Güneş, devre arasında yapılacak transferlerle ilgili bir soru üzerine "Gruptan çıktığımızı garanti edin, ben de size transfer garantisi vereyim. Yeter ki gruptan çıkma garantisi verin!" ifadelerini kullandı. Takımdaki oyuncuların son durumuyla ilgili de bilgi veren usta hoca, "Oğuzhan ve Gökhan Gönül'ün derbiden ötürü ağrıları var. Bugünkü (dün akşamki) idmandan sonra karar vereceğiz" derken olumsuz hava koşullarına alışmak zorunda olduklarını da dile getirdi. ATİBA ise Dinamo Kiev maçıyla ilgili "Maçı heyecanla bekliyoruz. Çok önemli bir karşılaşma. Yarın gereken her şeyi yapacağız. Hava soğuk, bunun farkındayız. Bazı oyuncularımız bu böyle bir atmosferde hiç oynamadı. İdmanda havaya ve stada alışmaya çalışacağız. Zor bir takvimden çıktık ama yüzde 100'ümüzü vereceğiz" dedi.
Şenol Güneş, devre arasında yapılacak transferlerle ilgili bir soru üzerine "Gruptan çıktığımızı garanti edin, ben de size transfer garantisi vereyim. Yeter ki gruptan çıkma garantisi verin!" ifadelerini kullandı. Takımdaki oyuncuların son durumuyla ilgili de bilgi veren usta hoca, "Oğuzhan ve Gökhan Gönül'ün derbiden ötürü ağrıları var. Bugünkü (dün akşamki) idmandan sonra karar vereceğiz" derken olumsuz hava koşullarına alışmak zorunda olduklarını da dile getirdi. ATİBA ise Dinamo Kiev maçıyla ilgili "Maçı heyecanla bekliyoruz. Çok önemli bir karşılaşma. Yarın gereken her şeyi yapacağız. Hava soğuk, bunun farkındayız. Bazı oyuncularımız bu böyle bir atmosferde hiç oynamadı. İdmanda havaya ve stada alışmaya çalışacağız. Zor bir takvimden çıktık ama yüzde 100'ümüzü vereceğiz" dedi.
- 06 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 18:08
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Avrupa basketbolunun efsanesi
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Yorum
reiz ne efsane ama 3 senedir fenerin başında bi eurolig alamadı
- Bruma'dan samimi açıklamalar
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doğan 2 sezon önce kovuyordunuz gs traftarı.. şimdi baş tacı.. bilyorum yazımı okuyan küfür eder .. ama iy geliştrdi kendini İSPANYADA.
- ''Futbol demek skor demek''
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08 artvinli bence bize eto gibi forvet lazim
Şenol Güneş: Sadece Beşiktaş için değil... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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