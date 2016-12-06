Q7, Bobo’yu geçmek istiyor
Beşiktaş'ta Avrupa kupalarında en golcü oyuncular arasında 3. sırada bulunan Ricardo Quaresma, D. Kiev karşısında atacağı gol veya gollerle unvanını daha da geliştirmeye çalışacak. Siyah-beyazlı formayla Avrupa kupalarında şu ana dek 11 golü bulunan Quaresma, yarın bir kez fileleri havalandırdığı takdirde 12 gollü Bobo'yu yakalayacak, birden fazla gol atarsa Bobo'yu geçecek.
- 06 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 03:09
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Trabzonspor kötü gidişe dur dedi!
Toplam 10
Yorum
Rulo Çok iyi..Tebrikler büyük Trabzonspor'a.
- Beşiktaş, Avrupa'da 190. maçına çıkacak
Toplam 8
Yorum
akıncı doğrudur paşam. ama unutma siz ziraat türkiye kupasında oynuyorsunuz biz şampiyonlar liginde. sen git atv de kupa maçları izle :D
- Trabzonspor kötü gidişe dur dedi!
Toplam 10
Yorum
Deniz Büyük iş başardık rakibimiz Kayseri'yi yenerek bize yaklaşmasına izin vermedik. Trabzonsporumu bu duruma getirenlere yazıklar olsun
Q7, Bobo’yu geçmek istiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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