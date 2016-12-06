 Q7, Bobo’yu geçmek istiyor – Fotomaç – 06 Aralık 2016
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HEPSİ
    06 Aralık 2016, Salı
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    Q7, ’yu geçmek istiyor

    Q7, Bobo’yu geçmek istiyor
    'ta Avrupa kupalarında en golcü oyuncular arasında 3. sırada bulunan , karşısında atacağı gol veya gollerle unvanını daha da geliştirmeye çalışacak. Siyah-beyazlı formayla Avrupa kupalarında şu ana dek 11 golü bulunan Quaresma, yarın bir kez fileleri havalandırdığı takdirde 12 gollü 'yu yakalayacak, birden fazla gol atarsa Bobo'yu geçecek.
    1. 06 Aralık 2016, Salı
    2. Güncelleme: 03:09
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