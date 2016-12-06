Milan’dan defol Sosa!
Milan'da Jose Sosa'ya tepkiler dinmek bilmiyor! Milan'ın Crotone ile oynadığı son maça ilk 11'de başlayan ve pas hataları, şut tercihleri ile tepki çeken Jose Sosa'ya Milan taraftarı da büyük tepki gösterdi. Sosa'nın Milan'da forma giymemesi gerektiğini düşünen taraftarlar, "Jose Sosa'ya verilen 7.5 milyon euro'luk bonservis bedeli kulüp tarihimizin kara bir lekesidir. Galliani, Sosa transferinin hesabını vermeli. Sosa, Milan'dan defolup evine gitmeli" şeklinde yorumlar yapıldı.
- 06 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 02:58
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Trabzonspor kötü gidişe dur dedi!
Toplam 10
Yorum
Rulo Çok iyi..Tebrikler büyük Trabzonspor'a.
- Beşiktaş, Avrupa'da 190. maçına çıkacak
Toplam 8
Yorum
akıncı doğrudur paşam. ama unutma siz ziraat türkiye kupasında oynuyorsunuz biz şampiyonlar liginde. sen git atv de kupa maçları izle :D
- Trabzonspor kötü gidişe dur dedi!
Toplam 10
Yorum
Deniz Büyük iş başardık rakibimiz Kayseri'yi yenerek bize yaklaşmasına izin vermedik. Trabzonsporumu bu duruma getirenlere yazıklar olsun
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