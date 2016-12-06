 Milan’dan defol Sosa! – Fotomaç – 06 Aralık 2016
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    06 Aralık 2016, Salı
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    ’dan defol Sosa!

    Milan’dan defol Sosa!
    'da 'ya tepkiler dinmek bilmiyor! Milan'ın Crotone ile oynadığı son maça ilk 11'de başlayan ve pas hataları, şut tercihleri ile tepki çeken Jose Sosa'ya Milan taraftarı da büyük tepki gösterdi. Sosa'nın Milan'da forma giymemesi gerektiğini düşünen taraftarlar, "Jose Sosa'ya verilen 7.5 milyon euro'luk bonservis bedeli kulüp tarihimizin kara bir lekesidir. Galliani, Sosa transferinin hesabını vermeli. Sosa, Milan'dan defolup evine gitmeli" şeklinde yorumlar yapıldı.
    1. 06 Aralık 2016, Salı
    2. Güncelleme: 02:58
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