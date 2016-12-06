Kiev’de çirkin saldırı
Kiev’li holiganlar ele geçirdikleri forma ve kaşkollarla bu pozu verdi.
Siyah-beyazlı takımı desteklemek için Ukrayna'ya giden Beşiktaşlı taraftarlar, dün gece Kiev sokaklarında holiganların saldırısına uğradı. Cadde ve meydanlarda meşaleler yakıp, tezahüratlar yapan Beşiktaşlı taraftarların bazıları, arka sokaklarda Kiev'li holiganlar tarafından darp edildi. Grup halinde gezen Beşiktaşlı taraftarlara karşı bir şey yapamayan holiganlar, tek yada ikili-üçlü gezen taraftarlara saldırmayı tercih etti. Beşiktaşlılar, sosyal medyada yaptıkları meşale şovları paylaşırken, Kiev'li holiganlar yere atılmış Beşiktaş kaşkollarının fotoğraflarını yayınladı.
- 06 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 03:07
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Trabzonspor kötü gidişe dur dedi!
Toplam 10
Yorum
Rulo Çok iyi..Tebrikler büyük Trabzonspor'a.
- Beşiktaş, Avrupa'da 190. maçına çıkacak
Toplam 8
Yorum
akıncı doğrudur paşam. ama unutma siz ziraat türkiye kupasında oynuyorsunuz biz şampiyonlar liginde. sen git atv de kupa maçları izle :D
- Trabzonspor kötü gidişe dur dedi!
Toplam 10
Yorum
Deniz Büyük iş başardık rakibimiz Kayseri'yi yenerek bize yaklaşmasına izin vermedik. Trabzonsporumu bu duruma getirenlere yazıklar olsun
Kiev’de çirkin saldırı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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