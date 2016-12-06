 Kiev’de çirkin saldırı – Fotomaç – 06 Aralık 2016
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    06 Aralık 2016, Salı
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    Kiev’de çirkin saldırı

    Kiev’de çirkin saldırı

    Kiev’li holiganlar ele geçirdikleri forma ve kaşkollarla bu pozu verdi.

    Siyah-beyazlı takımı desteklemek için Ukrayna'ya giden Beşiktaşlı taraftarlar, dün gece Kiev sokaklarında holiganların saldırısına uğradı. Cadde ve meydanlarda meşaleler yakıp, tezahüratlar yapan Beşiktaşlı taraftarların bazıları, arka sokaklarda Kiev'li holiganlar tarafından darp edildi. Grup halinde gezen Beşiktaşlı taraftarlara karşı bir şey yapamayan holiganlar, tek yada ikili-üçlü gezen taraftarlara saldırmayı tercih etti. Beşiktaşlılar, sosyal medyada yaptıkları meşale şovları paylaşırken, Kiev'li holiganlar yere atılmış kaşkollarının fotoğraflarını yayınladı.
    1. 06 Aralık 2016, Salı
    2. Güncelleme: 03:07
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