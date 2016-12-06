İskoç hakemden skandal karar!
UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda kader maçına çıkan Beşiktaş deplasmanda Dinamo Kiev'e konuk oluyor.
Mücadelede dakikalar 29'u gösterdiğinde İskoç hakem Craig Thomson skandal bir karara imza attı. Beşiktaş bu kararla büyük bir şok yaşadı.
Skandal penaltı kararına imza atan hakem Craig Thomson, geçen sezonki Celtic - Dundee Utd. maçında yanlış oyuncuya kırmızı kart göstermişti.
Beşiktaşlılar ve Türk futbolseverler tarafından büyük tepki çeken İskoç hakem tartışmalı kararlarına Kiev'de de devam etti. Bu skandal durum hakem atamasının objektifliği konusunda akıllarda soru işareti bıraktı.
Skandal penaltı kararına imza atan hakem Craig Thomson, geçen sezonki Celtic - Dundee Utd. maçında yanlış oyuncuya kırmızı kart göstermişti.
Beşiktaşlılar ve Türk futbolseverler tarafından büyük tepki çeken İskoç hakem tartışmalı kararlarına Kiev'de de devam etti. Bu skandal durum hakem atamasının objektifliği konusunda akıllarda soru işareti bıraktı.
- 06 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 23:42
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Dinamo Kiev - Beşiktaş
Toplam 1
Yorum
Coşkun Maç farka gider
- Yönetim tam kadro
Toplam 4
Yorum
ismail yönetim uyanın 4 tane çok çok kaliteli kalbür üstü yenilgiden utanan direk oyayacak nokta transfer yapın ersun beyi denetleyin bu futbolcular şuan çok güçsüz ve özgüvensiz birlik olun çare bulun
- Eskişehirspor'un "kapatılma" tehlikesi!....
Toplam 3
Yorum
isminiz Eses es ki ki ki eski eski eesssssssss
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