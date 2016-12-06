 İskoç hakemden skandal karar! – Fotomaç – 06 Aralık 2016
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    06 Aralık 2016, Salı
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    İskoç hakemden skandal karar!

    İskoç hakemden skandal karar!

    B Grubu'nda kader maçına çıkan deplasmanda 'e konuk oluyor.

    Mücadelede dakikalar 29'u gösterdiğinde İskoç hakem skandal bir karara imza attı. bu kararla büyük bir şok yaşadı.

    Skandal penaltı kararına imza atan hakem Craig Thomson, geçen sezonki Celtic - Dundee Utd. maçında yanlış oyuncuya kırmızı kart göstermişti.

    Beşiktaşlılar ve Türk futbolseverler tarafından büyük tepki çeken İskoç hakem tartışmalı kararlarına Kiev'de de devam etti. Bu skandal durum hakem atamasının objektifliği konusunda akıllarda soru işareti bıraktı.

    1. 06 Aralık 2016, Salı
    2. Güncelleme: 23:42
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