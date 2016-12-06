Haydi Kartalım turla gel!
Siyah-beyazlılar, TSİ 22.45’te başlayacak ve TRT 1’den canlı yayınlanacak maçta Dinamo Kiev’e konuk oluyor. Siyah-beyazlılar, Şampiyonlar Ligi B Grubu son maçında rakibini yendiği takdirde tarihinde ilk kez Devler Ligi'nde gruptan çıkmayı başaracak.
Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tarihinin en önemli maçlarından birine çıkıyor. B Grubu'nda yaptığı 5 maçta bir galibiyet, dört beraberlikle 7 puana ulaşan ve gruptan çıkma şansını son haftaya bırakan siyah-beyazlı temsilcimiz, Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımına konuk olacak. Beşiktaş, rakibini mağlup ederek tarihinde ilk kez gruptan üst tura çıkmayı hedefliyor. İki takım arasında Kiev Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 22.45'te başlayacak ve TRT 1'den canlı yayınlanacak. Siyah-beyazlı takım, Dinamo Kiev'i yendiği takdirde puanını 10'a yükselterek Benfica ile Napoli arasında Portekiz'de oynanacak karşılaşmanın sonucunu beklemeden üst tura çıkacak.
LİDER ÇIKABİLİR
Dinamo Kiev maçını kazanması ve grupta 8'er puanlı Benfica ile Napoli arasındaki karşılaşmanın da berabere bitmesi durumunda lider olarak üst tura adını yazdıracak olan Beşiktaş; Ukrayna temsilcisi ile berabere kaldığı takdirde Benfica'nın Napoli'yi yenmesini bekleyecek. Deplasmanda 3-2 mağlup ettiği Napoli ile Vodafone Arena'da 1-1 berabere kalan ve ikili averajda rakibine üstünlük kuran siyah-beyazlı ekip Dinamo Kiev ile berabere kalması, İtalyan ekibinin de Benfica'ya yenilmesi halinde üst tura yükselecek. Kartal, Dinamo Kiev ile berabere kalır, Napoli de Benfica'yı deplasmanda yenerse ikili averajda Portekiz ekibine karşı dezavantajlı olan Beşiktaş, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.
Temsilcimiz, bugünkü zorlu maçta Dinamo Kiev'e yenilmediği takdirde Türk takımları içinde bir ilke de imza atacak. Siyah-beyazlı ekip, berabere kalsa bile Şampiyonlar Ligi'nde grubu namağlup bitiren ilk takım olma unvanını elde edecek. Tarihinin en kritik maçlarından birini oynayacak Beşiktaş'ın güvendiği isimlerin başında, Aboubakar ile Quaresma gelecek. Her iki oyuncu şu ana dek 3'er kez rakip fileleri havalandırdı. Grupta şu ana dek 9 gol atan siyah-beyazlı takımın 6 golü Aboubakar ve Quaresma ikilisinden geldi. Siyah-beyazlı takımın diğer gollerini Cenk, Adriano ve Talisca kaydetmişti. Rahatsızlığı nedeniyle Fenerbahçe karşısında sonradan oyuna dahil olan Aboubakar'ın, ilk 11'deki yerini alması bekleniyor.
GÜNEŞ'TEN UYARI
Bu arada Şenol Güneş, geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde grubun son maçına kadar yenilgisiz gelen ancak S. Lizbon ile yaptığı karşılaşmayı yitirerek elenen takımının aynı durumla karşılaşmasını istemiyor. Geçen sezon Avrupa Ligi'nde ilk 5 maçında iki galibiyet ve 3 beraberlik alarak son hafta mücadelesine çıkan Kartal, Portekiz'de rakibine 3-1 mağlup olarak hem liderlikten olmuş hem de gruptan çıkamamıştı.
BEŞİKTAŞ ZORLU MAÇLAR OYNADI
Beşiktaş, Dinamo Kiev mücadelesi öncesi Süper Lig'de zorlu maçlar yaptı. Başakşehir ile sahasında 1-1 berabere kalan siyah-beyazlılar, cumartesi günü deplasmanda F.Bahçe maçından 0-0 beraberlikle ayrıldı. Beşiktaş, derbiden 3 gün sonra Dinamo Kiev ile kozlarını paylaşacak.
DİNAMO KİEV'İN İDDİASI KALMADI
Bugün Beşiktaş'ı konuk edecek Dinamo Kiev'in grupta herhangi bir iddiası bulunmuyor. Grubundaki 5 maçta iki beraberlikle iki puan toplayabilen Ukrayna ekibi, Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam etme şansını daha önce kaybettiği gibi UEFA Avrupa Ligi'nde yer alma iddiasını da yitirmişti.
LİDER ÇIKABİLİR
Dinamo Kiev maçını kazanması ve grupta 8'er puanlı Benfica ile Napoli arasındaki karşılaşmanın da berabere bitmesi durumunda lider olarak üst tura adını yazdıracak olan Beşiktaş; Ukrayna temsilcisi ile berabere kaldığı takdirde Benfica'nın Napoli'yi yenmesini bekleyecek. Deplasmanda 3-2 mağlup ettiği Napoli ile Vodafone Arena'da 1-1 berabere kalan ve ikili averajda rakibine üstünlük kuran siyah-beyazlı ekip Dinamo Kiev ile berabere kalması, İtalyan ekibinin de Benfica'ya yenilmesi halinde üst tura yükselecek. Kartal, Dinamo Kiev ile berabere kalır, Napoli de Benfica'yı deplasmanda yenerse ikili averajda Portekiz ekibine karşı dezavantajlı olan Beşiktaş, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.
Temsilcimiz, bugünkü zorlu maçta Dinamo Kiev'e yenilmediği takdirde Türk takımları içinde bir ilke de imza atacak. Siyah-beyazlı ekip, berabere kalsa bile Şampiyonlar Ligi'nde grubu namağlup bitiren ilk takım olma unvanını elde edecek. Tarihinin en kritik maçlarından birini oynayacak Beşiktaş'ın güvendiği isimlerin başında, Aboubakar ile Quaresma gelecek. Her iki oyuncu şu ana dek 3'er kez rakip fileleri havalandırdı. Grupta şu ana dek 9 gol atan siyah-beyazlı takımın 6 golü Aboubakar ve Quaresma ikilisinden geldi. Siyah-beyazlı takımın diğer gollerini Cenk, Adriano ve Talisca kaydetmişti. Rahatsızlığı nedeniyle Fenerbahçe karşısında sonradan oyuna dahil olan Aboubakar'ın, ilk 11'deki yerini alması bekleniyor.
GÜNEŞ'TEN UYARI
Bu arada Şenol Güneş, geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde grubun son maçına kadar yenilgisiz gelen ancak S. Lizbon ile yaptığı karşılaşmayı yitirerek elenen takımının aynı durumla karşılaşmasını istemiyor. Geçen sezon Avrupa Ligi'nde ilk 5 maçında iki galibiyet ve 3 beraberlik alarak son hafta mücadelesine çıkan Kartal, Portekiz'de rakibine 3-1 mağlup olarak hem liderlikten olmuş hem de gruptan çıkamamıştı.
BEŞİKTAŞ ZORLU MAÇLAR OYNADI
Beşiktaş, Dinamo Kiev mücadelesi öncesi Süper Lig'de zorlu maçlar yaptı. Başakşehir ile sahasında 1-1 berabere kalan siyah-beyazlılar, cumartesi günü deplasmanda F.Bahçe maçından 0-0 beraberlikle ayrıldı. Beşiktaş, derbiden 3 gün sonra Dinamo Kiev ile kozlarını paylaşacak.
DİNAMO KİEV'İN İDDİASI KALMADI
Bugün Beşiktaş'ı konuk edecek Dinamo Kiev'in grupta herhangi bir iddiası bulunmuyor. Grubundaki 5 maçta iki beraberlikle iki puan toplayabilen Ukrayna ekibi, Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam etme şansını daha önce kaybettiği gibi UEFA Avrupa Ligi'nde yer alma iddiasını da yitirmişti.
- 06 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 02:41
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Trabzonspor kötü gidişe dur dedi!
Toplam 10
Yorum
Rulo Çok iyi..Tebrikler büyük Trabzonspor'a.
- Beşiktaş, Avrupa'da 190. maçına çıkacak
Toplam 8
Yorum
akıncı doğrudur paşam. ama unutma siz ziraat türkiye kupasında oynuyorsunuz biz şampiyonlar liginde. sen git atv de kupa maçları izle :D
- Trabzonspor kötü gidişe dur dedi!
Toplam 10
Yorum
Deniz Büyük iş başardık rakibimiz Kayseri'yi yenerek bize yaklaşmasına izin vermedik. Trabzonsporumu bu duruma getirenlere yazıklar olsun
Haydi Kartalım turla gel! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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