 Cenk’in volesi haftanın golü! – Fotomaç – 06 Aralık 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    06 Aralık 2016, Salı
    OYUN ENGLISH

    Cenk’in volesi haftanın golü!

    Cenk’in volesi haftanın golü!

    'ta 'un 'ya attığı müthiş vole golü 'nde "Haftanın golü" seçildi.

    Golcü oyuncu, karşısında skor 0-3'ken attığı güzel golle takımını ateşlemiş ve daha sonra karşılaşma 3-3 beraberlikle sona ermişti. 'un vole golü UEFA tarafından yapılan oylama sonucunda yüzde 82 oy alarak açık ara farkla birinci seçildi. Oylamada Legia'dan Prijovic yüzde 8, Benfica'dan Semedo yüzde 4, Club Brugge'dan Izquierde ve Juventus'dan Bonucci ise yüzde 3 oy aldı.
    1. 06 Aralık 2016, Salı
    2. Güncelleme: 03:03
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Cenk’in volesi haftanın golü! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.