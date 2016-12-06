Cenk’in volesi haftanın golü!
Beşiktaş'ta Cenk Tosun'un Benfica'ya attığı müthiş vole golü Şampiyonlar Ligi'nde "Haftanın golü" seçildi.
Golcü oyuncu, Benfica karşısında skor 0-3'ken attığı güzel golle takımını ateşlemiş ve daha sonra karşılaşma 3-3 beraberlikle sona ermişti. Cenk Tosun'un vole golü UEFA tarafından yapılan oylama sonucunda yüzde 82 oy alarak açık ara farkla birinci seçildi. Oylamada Legia'dan Prijovic yüzde 8, Benfica'dan Semedo yüzde 4, Club Brugge'dan Izquierde ve Juventus'dan Bonucci ise yüzde 3 oy aldı.
- 06 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 03:03
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Trabzonspor kötü gidişe dur dedi!
Toplam 10
Yorum
Rulo Çok iyi..Tebrikler büyük Trabzonspor'a.
- Beşiktaş, Avrupa'da 190. maçına çıkacak
Toplam 8
Yorum
akıncı doğrudur paşam. ama unutma siz ziraat türkiye kupasında oynuyorsunuz biz şampiyonlar liginde. sen git atv de kupa maçları izle :D
- Trabzonspor kötü gidişe dur dedi!
Toplam 10
Yorum
Deniz Büyük iş başardık rakibimiz Kayseri'yi yenerek bize yaklaşmasına izin vermedik. Trabzonsporumu bu duruma getirenlere yazıklar olsun
Cenk’in volesi haftanın golü! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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