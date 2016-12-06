Buz gibi havada idman
Kara Kartal, Olympiysky Stadı'nda dün yaptığı son idmanla Dinamo Kiev maçının hazırlıklarını tamamladı.
Saha zemininin temizlendiği gözlenirken, yer yer buzlanma olduğu dikkat çekti. İlk 15 dakikası basına açık yapılan idmanda teknik direktör Şenol Güneş, taktik ağırlıklı hafif bir idman yaptırdı. Başkent Dinamo Kiev'de bugün hava sıcaklığı eksi 10 derece olacak. Yapılan tahminlere göre kentte kar yağışı öğle ve akşam saatlerinde ara ara devam edecek. Karşılaşma sırasında yağış gözükmezken hissedilen hava sıcaklığı eksi -8 derece olacak.
- 06 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 00:44
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Trabzonspor kötü gidişe dur dedi!
Toplam 10
Yorum
Rulo Çok iyi..Tebrikler büyük Trabzonspor'a.
- Beşiktaş, Avrupa'da 190. maçına çıkacak
Toplam 8
Yorum
akıncı doğrudur paşam. ama unutma siz ziraat türkiye kupasında oynuyorsunuz biz şampiyonlar liginde. sen git atv de kupa maçları izle :D
- Trabzonspor kötü gidişe dur dedi!
Toplam 10
Yorum
Deniz Büyük iş başardık rakibimiz Kayseri'yi yenerek bize yaklaşmasına izin vermedik. Trabzonsporumu bu duruma getirenlere yazıklar olsun
Buz gibi havada idman haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.