 Buz gibi havada idman – Fotomaç – 06 Aralık 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    06 Aralık 2016, Salı
    OYUN ENGLISH

    Buz gibi havada idman

    Buz gibi havada idman

    Kara Kartal, 'nda dün yaptığı son idmanla maçının hazırlıklarını tamamladı.

    Saha zemininin temizlendiği gözlenirken, yer yer buzlanma olduğu dikkat çekti. İlk 15 dakikası basına açık yapılan idmanda teknik direktör , taktik ağırlıklı hafif bir idman yaptırdı. Başkent 'de bugün hava sıcaklığı eksi 10 derece olacak. Yapılan tahminlere göre kentte kar yağışı öğle ve akşam saatlerinde ara ara devam edecek. Karşılaşma sırasında yağış gözükmezken hissedilen hava sıcaklığı eksi -8 derece olacak.
    1. 06 Aralık 2016, Salı
    2. Güncelleme: 00:44
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Buz gibi havada idman haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.