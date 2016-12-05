 Ukrayna’ya Kartal akını – Fotomaç – 05 Aralık 2016
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    04 Aralık 2016, Pazar
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    Ukrayna’ya Kartal akını

    Ukrayna’ya Kartal akını
    Beşiktaşlı taraftarlar Dinamo Kiev'le yarın oynanacak kritik maçı öncesinde akın akın Kiev'e gidiyor. Dün İstanbul'dan Kiev'e kalkan her uçağın neredeyse yarısında Beşiktaşlı taraftarlar vardı. Grupta iddiası kalmayan Ukrayna kulübü de için ayırdığı 2 bin 500 kişilik tribünü 4 bine çıkarmıştı. Kiev deplasmanında Beşiktaş her zamanki gibi desteği bulacak.
    1. 05 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:31
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