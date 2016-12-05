 Teşekkürler Beşiktaşlılar – Fotomaç – 05 Aralık 2016
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    04 Aralık 2016, Pazar
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    Teşekkürler Beşiktaşlılar

    Teşekkürler Beşiktaşlılar
    deplasmanında Fenerbahçeli taraftarların yuhaladığı 'e Beşiktaşlılar kol kanat gerdi. Tecrübeli oyuncu dün İnstagram hesabına bu fotoğrafı koyup "Teşekkürler derbide bizi yalnız bırakmayıp, desteğini arkamızda hissettiren büyük taraftarı" notunu düştü. Gökhan, F.Bahçeli oyuncularla ilgili ise hiç konuşmadığını belirtti. Protestolarla ilgili görüşü sorulan başarılı sağ bek "Ayrılık sürecimde yaşananları anlatmıştım" ifadelerini kullanarak konuşmayacağını kaydetti.

    1. 05 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:34
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