 Simdi sıra geldi Kiev’e – Fotomaç – 05 Aralık 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    04 Aralık 2016, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Simdi sıra geldi Kiev’e

    Simdi sıra geldi Kiev’e

    Benfica, Başakşehir ve Fenerbahçe ile çok zorlu maçlar oynayan ’ta yeni rota . Kartal 3 puana kilitlendi. Güneş yorgun takımını büyük maça hazırlamak için art arda motivasyon konuşmaları yapıyor. Futbolcular ise sabırsız, bu maçı bekliyor.

    belki de tarihinin en kritik sınavlarından birine çıkacak. Karakartal ilk kez gruplarından bir üst tura yükselmeye bu kadar yaklaştı. Siyah-beyazlılar, yarın 'i deplasmanda mağlup ederse Benfica-Napoli maçının hiçbir önemi kalmayacak. Temsilcimiz adını bir üst tura yazdıracak. Beraberlik halinde ise Devler Ligi'nde yola devam edebilmek için Napoli'nin galibiyetini bekleyecek. Teknik direktör de zorlu Benfica, Başakşehir, Fenerbahçe maçlarının ardından takımdaki fiziksel ve zihinsel yıpranmayı onarmaya çalışıyor. Deneyimli hoca oyuncularıyla art arda motivasyon konuşmaları gerçekleştiriyor. Güneş'in öğrencilerine "Siz bu sene böyle büyük maçları çok oynadınız. Şimdi en kritik olanına çıkacağız. Hepinize güveniyorum" dediği öğrenildi.

    ?OYUNCULAR HIRSLI
    Birbiri ardına zorlu karşılaşmalara çıkan Beşiktaşlı futbolcular yorgunluğa rağmen kendilerini Dinamo Kiev maçına hazırlıyorlar. Ukrayna'nın yıpratıcı kış koşullarında çok kritik maça çıkacak oyuncular idmanlarda da bir hayli hırslı. Öyle ki teknik direktör Şenol Güneş antrenmanlarda bir sakatlık olmaması için öğrencilerini ikili mücadelelerde uyarma gereği bile duyuyor.

    DİNAMO İDMANI HEMEN BAŞLADI
    Fenerbahçe derbisinden 0-0'lık beraberlikle ayrılan Beşiktaşlı futbolcular yarınki Dinamo Kiev maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı. 1.5 saat süren idmanda top kontrolü, pas çalışması, 5'e 2 ve minik kalede maç yapıldı. Şenol Güneş oyuncularıyla bir toplantı gerçekleştirdi.

    4 İSİM SARI KARTTA SINIRDA
    Beşiktaş'ta Devler Ligi'nde Dinamo Kiev maçı öncesi 4 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor. Caner Erkin forma giymeyeceği için sorun yok. Ancak Adriano, Tolgay Arslan ve Vincent Aboubakar kart görmeleri halinde bir sonraki maçta takımlarını yalnız bırakacak.

    KİEV BUZ TUTTU: HAVA EKSİ 10 DERECE
    İşte Kiev Olimpiyat Stadı'nın dünkü hali. Kartal yarın rakip kadar hava şartlarıyla da mücadele verecek. Maç günü erken saatlerde kar var, karşılaşma sırasında yağış görünmüyor ancak sıcaklık eksi 10 derece olacak. Alttan ısıtma olduğu için zemin sorunu yok.
    1. 05 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:40
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Simdi sıra geldi Kiev’e haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FOTOMAÇ GÜNDEM
    Sitene Ekle