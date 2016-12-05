Simdi sıra geldi Kiev’e
Benfica, Başakşehir ve Fenerbahçe ile çok zorlu maçlar oynayan Beşiktaş’ta yeni rota Dinamo Kiev. Kartal 3 puana kilitlendi. Güneş yorgun takımını büyük maça hazırlamak için art arda motivasyon konuşmaları yapıyor. Futbolcular ise sabırsız, bu maçı bekliyor.
?OYUNCULAR HIRSLI
Birbiri ardına zorlu karşılaşmalara çıkan Beşiktaşlı futbolcular yorgunluğa rağmen kendilerini Dinamo Kiev maçına hazırlıyorlar. Ukrayna'nın yıpratıcı kış koşullarında çok kritik maça çıkacak oyuncular idmanlarda da bir hayli hırslı. Öyle ki teknik direktör Şenol Güneş antrenmanlarda bir sakatlık olmaması için öğrencilerini ikili mücadelelerde uyarma gereği bile duyuyor.
DİNAMO İDMANI HEMEN BAŞLADI
Fenerbahçe derbisinden 0-0'lık beraberlikle ayrılan Beşiktaşlı futbolcular yarınki Dinamo Kiev maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı. 1.5 saat süren idmanda top kontrolü, pas çalışması, 5'e 2 ve minik kalede maç yapıldı. Şenol Güneş oyuncularıyla bir toplantı gerçekleştirdi.
4 İSİM SARI KARTTA SINIRDA
Beşiktaş'ta Devler Ligi'nde Dinamo Kiev maçı öncesi 4 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor. Caner Erkin forma giymeyeceği için sorun yok. Ancak Adriano, Tolgay Arslan ve Vincent Aboubakar kart görmeleri halinde bir sonraki maçta takımlarını yalnız bırakacak.
KİEV BUZ TUTTU: HAVA EKSİ 10 DERECE
İşte Kiev Olimpiyat Stadı'nın dünkü hali. Kartal yarın rakip kadar hava şartlarıyla da mücadele verecek. Maç günü erken saatlerde kar var, karşılaşma sırasında yağış görünmüyor ancak sıcaklık eksi 10 derece olacak. Alttan ısıtma olduğu için zemin sorunu yok.
- 05 Aralık 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 00:40
- Cimbom fırsat tepmedi!
Toplam 23
Yorum
MERT hoca devre arasına girmeden gönderilmeli bu ne çliedir yahu her sene aynı dertler.. 10 kişilik takıma karşı çift forvet yapamıyor- milyon eu luk adamları 90 da vakit çalmak için oyuna alıyor de jong tolga ciğerciden çok kötü ama 11 de... sabri dökülüyor çalım manyağı yaptılar adamı 10 kişilik kasımpaşanın her gelişi her atak kalede bitti Linnes klubede takım savunması diye bişey yok kazansa bile oyun kötü yeter artık yahu gönderin bu adamı
- Yavru Kartal’dan fair-play dersi
Toplam 9
Yorum
Ahmet kemal Sanli besiktasimiz burdada gosterdi buyuklugunu. Fb taraftari eski milli oyunculari gokhan gonulu ayakta alkislamak yerine etmedigini birakmadi.yeri geldi kufretti yeri geldi suratina dolar atti yeri geldi sahada bicti. Fblilerin fair playdan anladiklari budur. Biz tosicin pozisyonuna kirmizi deriz de sen persi nin pozizyonuna kirmizi diyemezsin. Biz trabzon macinda q7 atilmaliydi deriz de sen h. Ali kaldirimin yaptigi cok ayip bile diyemezsin. Aramizdaki fark budur febliler. Biz vicdanliyizdir sen degilsindir. O yuzden fair play ruhunu anlamani beklemeyiz senden
- ''Son derece çirkin...''
Toplam 59
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Madenli Senin gibi kekler de asalet sansınlar hepsi para için yapıyor Tümer de Gökhan da
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