 Maçın hakemi İskoç Thomson – Fotomaç – 05 Aralık 2016
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    04 Aralık 2016, Pazar
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    Maçın hakemi İskoç Thomson

    Maçın hakemi İskoç Thomson
    'nde 'ın yarın 'le oynayacağı kritik mücadelenin hakemi de açıklandı. UEFA büyük randevuya İskoçya Futbol Federasyonu hakemlerinden 'u atadı. Thomson daha önce Sivasspor'un Anderlecht'e 5-0 kaybettiği ve Fenerbahçe'nin Partizan'la 2-2 berabere kaldığı karşılaşmalarda düdük çalmıştı.
    1. 05 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:32
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