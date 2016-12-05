 Kiev’in aklı Shakhtar’da – Fotomaç – 05 Aralık 2016
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    04 Aralık 2016, Pazar
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    Kiev’in aklı Shakhtar’da

    Kiev’in aklı Shakhtar’da
    Kartal'ın yarın karşılaşacağı 'in grupta hiçbir iddiası yok. Maçı kazandığı takdirde gelecek paranın dışında başka bir motivasyonu olmayan Ukrayna ekibi, 'tan sonra ligde ile karşılaşacak. 7 puan gerisindeki ezeli rakibini mutlaka yenmesi gereken Dinamo Kiev'in Kartal'a karşı rotasyon yapması bekleniyor.
    1. 05 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:29
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