"Hedefimiz dünya kulübü Beşiktaş"

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, "Geldiğimiz zamandan beri 'Avrupa'da başarılı dünya kulübü olacak Beşiktaş oluşturmak istiyoruz' dedik. Adım adım o planda gidiyoruz ve üstüne koya koya geldik" dedi.

Şampiyonlar Ligi B Grubu son maçında Beşiktaş, yarın Dinamo Kiev deplasmanına konuk olacak. Karşılaşma öncesi Başkan Fikret Orman açıklamalarda bulundu.



"Ülkemiz açısından daha önemli maç"

"Mutluyuz her şeyden önce. İnşallah Türk halkını, Beşiktaşlıları mutlu ederiz" diyerek sözlerine başlayan Başkan Orman, "Beşiktaş'tan daha önemlisi bu maç ülkemiz açısından daha önemli bir maç. Kazanmak istiyoruz. Dinamo Kiev zor bir rakip ve onlar da kazanmak istiyordur ama inşallah kalbimizdeki sonuç olsun" diye konuştu.



"Skor fark etmez"

Gönlünden geçen bir skor olup olmadığıyla alakalı sorulan soruya Fikret Orman, "Skor hiç fark etmez, galip gelelim yeter" cevabını verdi.

Orman, 6-7 bin civarında taraftarın geldiğini de aktardı.



"İnşallah daha ileri gideceğiz"

En önemlisinin prestij olduğunu ifade eden Orman, "Maddi tarafından daha fazlası prestij önemli. Geldiğimiz zamandan beri hep bir şey söylüyoruz; 'Avrupa'da başarılı dünya kulübü olacak Beşiktaş oluşturmak istiyoruz' diye. Adım adım o planda gidiyoruz ve üstüne koya koya geldik. Geçmiş yıllarda yapmış olduğumuz maçlarda yani Slaven hocayla yaptığımız maçlarda da Şenol hocayla yaptığımız maçlarda da buna çok önem verdik. inşallah daha ileri gideceğiz" açıklamasını yaptı.



"Grubu geçmemiz için zaten yenmemiz lazım" diyen Fikret Orman, "Kesinleşmesi için öbür türlü diğer maçın beraberlik sonucuna bakmak lazım" diyerek sözlerini tamamladı.