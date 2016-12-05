 Güneş bugün konuşuyor – Fotomaç – 05 Aralık 2016
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    04 Aralık 2016, Pazar
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    Güneş bugün konuşuyor

    Güneş bugün konuşuyor
    Kartal, 'ndeki maçı için bugün 13.00'te Ukrayna'ya uçacak. Siyah-beyazlıların hocası 18.30'da basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak. Ardından 19.00'da karşılaşmanın oynanacağı 'nda son antrenmanını gerçekleştirecek. Soğuğa karşı özel kulaklıklar da getirildi.
    1. 05 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:25
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