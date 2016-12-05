Gökhan Töre'ye "gurbet" yaramıyor

Siyah-beyazlılarda gösterdiği performansla çıkış yakalayan Gökhan Töre, geçmiş yıllarda İngiltere'de Chelsea, Almanya'da Hamburg, Rusya'da Rubin Kazan ve son olarak bu sezon yine İngiltere'de West Ham United formasıyla bekleneni karşılayamadı.

Beşiktaş ile Spor Toto Süper Lig şampiyonluğu yaşadıktan sonra yurt dışına transfer olma isteğini dile getirerek siyah-beyazlıların eski teknik direktörü Slaven Bilic'in çalıştırdığı West Ham United'a kiralanan ancak sezon başında beklenen katkıyı sağlayamayan 24 yaşındaki futbolcu, sık sık tekrarlayan sakatlıklarının da etkisiyle yaklaşık 2 aydır forma giyemiyor.

- Chelsea'de A takıma çıkamadı

Bayer Leverkusen altyapısından yetiştikten sonra 2009'da Chelsea'ye transfer olan Almanya doğumlu Gökhan Töre, ilk İngiltere deneyiminde A takıma çıkmayı başaramadı.

Chelsea'nin yedek takımında 2 sezon boyunca görev yapan milli futbolcu, A takımla hazırlık karşılaşmalarına çıksa da resmi maçlarda şans bulamadı.

- İlk resmi maçı Hamburg'da

İngiltere'den 2011'de ayrılarak Hamburg'a imza atan Gökhan Töre, A takımda ilk resmi maç deneyimini 19 yaşındayken bu ekipte yaşadı.

Alman ekibinde bir sezon görev alan Gökhan, çıktığı 24 maçta gol atamasa da 6 asist yaptı.

- Rubin Kazan'da formadan uzak kaldı

Chelsea ve Hamburg'da kalıcı olamayan Gökhan Töre, 2012'de Rubin Kazan ile anlaştı.

Rus takımında 2012-2013 sezonunda 7 maçta görev yapabilen kanat oyuncusu, bu karşılaşmaların hiçbirinde 90 dakika sahada kalamadı.

Rubin Kazan'da beklentileri karşılayamayan Gökhan Töre'nin Rusya macerası da uzun sürmedi.

- Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşadı

İngiltere, Almanya ve Rusya'da oynadıktan sonra 2013-2014 sezonunda Beşiktaş'a kiralanan Gökhan Töre, Türkiye'de sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti.

Siyah-beyazlılardaki ilk senesinde 33 maçta takımının formasını giyen milli futbolcu, rakip fileleri 4 kez havalandırdı ve 8 kez gol pası verdi.

Bu performansın ardından Beşiktaş'ın bonservisini aldığı Gökhan, siyah-beyazlılardaki ikinci sezonunda istatistiklerini geliştirdi. İkinci yılında 43 maçta sahne alan Gökhan Töre, 9 gol, 11 asistlik performans ortaya koydu.

Hızı ve tekniğiyle göze çarpan milli oyuncu, üçüncü sezonunda ise takımına 35 maçta 6 gol, 9 asistlik katkı yaparak kariyerinin ilk lig şampiyonluğuna ulaştı.

- West Ham United'da gözden düştü

Sezon başında West Ham United'a kiralanarak ikinci İngiltere macerasına yelken açan Gökhan Töre, ilk 11'e girmekte zorlandığı Londra ekibinde de yurt dışında oynadığı takımlardaki gol suskunluğunu henüz bozamadı.

Şu ana kadar oynadığı 8 maçta takımına beklenen katkıyı sağlayamayan milli futbolcu, son haftalarda ise sık sık tekrarlayan sakatlıklarının da etkisiyle sahalardan uzak kaldı.

Beşiktaş'taki performansıyla kariyerinin zirvesine çıkan Gökhan'ın yurt dışında bir kez daha bekleneni verememesi, siyah-beyazlılara döneceği iddialarını da gündeme getirdi.