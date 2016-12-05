 ‘Efendi’ Gökhan – Fotomaç – 05 Aralık 2016
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    04 Aralık 2016, Pazar
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    ‘Efendi’ Gökhan

    ‘Efendi’ Gökhan

    Kadıköy’de yuhalama ve ıslıklar altında oynayan ’e yöneticiler sahip çıktı. “Fenerbahçeli idareciler Gökhan’ı örnek alsın” dedi.

    Bir derbi daha bitti geriye tartışmaları kaldı. Kadıköy'deki F.Bahçe- maçında öne çıkan isim 9 yıl oynadığı Ülker Stadı'na ezeli rakibinin formasıyla çıkan Gökhan Gönül olmuştu. Tecrübeli futbolcu ısınmaya çıktığı andan stadı terk edene kadar yuhalama, ıslık ve sahaya atılan dolarlara maruz kaldı. Kartal'ın sağ beki tüm bunlara göğüs gererken sesini hiç çıkartmaması siyah-beyazlı idarecilerin de takdirini kazandı. Yönetici Hüseyin Mican "İşte Efendi sloganımıza uyan bir futbolcu. Gökhan sahaya çıktı 2 saat boyunca işini yaptı. Kendisiyle gurur duyduk" dedi.

    ÇEBİ: ÇOK AYIP!
    Beşiktaş'ın tecrübeli idarecilerinden Ahmet Nur Çebi'nin de 'ün olgun tavrını överken, F.Bahçe yönetimine çattığı belirtildi. Çebi'nin sarı-lacivertli idarecilerin maç içindeki davranışlarına tepki göstererek "Ayıp, ayıp. Buradaki atmosferi Gökhan Gönül kaldırıyorsa, sizin hayli hayli kaldırmanız gerekir" dediği öğrenildi.

    O BİR KARTAL YÜREKLİ
    Gökhan Gönül'e bir övgü de Metin Albayrak'tan geldi. Zorlu atmosferle başa çıkan tecrübeli oyuncu için Albayrak şu ifadeleri kullandı: "Gökhan Gönül, Kartal yürekli gibi oynadı. Alnından öpüyorum. Kulaklarını kapattı, sadece işini yaptı"

    ÖZEL DESTEK OLACAK
    Beşiktaş taraftarı Dinamo Kiev maçının ardından ligde Bursaspor'u konuk edecek. Siyahbeyazlı taraftarlar da Kadıköy'de protesto edilen Gökhan Gönül'e özel destek verecekler. Yıldız futbolcu için pankartlar da hazırlanacak.
    1. 05 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:37
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