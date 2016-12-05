Beşiktaş'ın oyun sistemi değişti
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, takımdaki sakat futbolcuların sayısının fazlalığı ve forvet hattında yaşanan verimsizlik sebebiyle oyun sisteminde değişikliğe gitti.
Sorun 8. haftada başladı
Beşiktaş ligin ilk 5 haftasında 13 gol kaydetti ve kendi kalesinde ise 6 gol gördü. Siyah-beyazlılar bu 5 maçta gol sorunu çekmezken, 3 galibiyet 2 beraberlik aldı. 6. hafta rakip ağlara 1, 7. hafta 1 ve 8 hafta 3 gol kaydeden Beşiktaşlı futbolculara ne olduysa 8. haftadan sonra oldu. 9. haftada Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kalan, Trabzonspor'u Vodafone Arena'da 2-1'lik skorla geçen Kara Kartal ardından aynı skorla Adana deplasmanından 2-1 galip ayrıldı. Geçen hafta Başakşehir ile 1-1 sona eren maçın ardından bu hafta derbide ise gol sesi çıkmadı.
Sakatlıklar ve formsuzluk
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, ileri uçta üretkenliğin geçmişe göre minimuma inmesi sebebiyle, kazanamıyorsan kaybetmeyeceksin parolasıyla kritik maçlara çıktı. Bu maçlarda ligde yoluna namağlup devam eden siyah-beyazlılar, Şampiyonlar Ligi'nde zorlu Napoli rövanşında Vodafone Arena'da rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Ardından Benfica'yı konuk eden Şenol Güneş'in öğrencileri zor geçen maçta rakibiyle 3-3'lük skorla biten müsabakada puanları paylaştı. Bu maçlarda daha çok oyunun kontrolünü rakibe veren Beşiktaşlı futbolcular, rakibi doğru alanda ve kısa mesafede karşılayarak savunmada minimum hata yaptı. İleri uçtaki verimsizliğin Şenol Güneş'i böyle bir oyuna ittiği ön görülürken, Talisca ve Caner'in sakat olmasının da bu oyunda etkili olduğu tahmin ediliyor. Ayrıca sürekli ilk 11'de forma giyen bazı oyuncuların da kısmen formsuz olmaları deneyimli çalıştırıcıyı böyle bir oyuna itiyor.
- 05 Aralık 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 10:28
- Alanya'da 'Kocaman' galibiyet
Toplam 11
Yorum
ALANYAAAALI eliyle özür dilemekten başka her anlama gelecek hareketlerde bulunsun hakem de hiç birşey yapmasın
- Beşiktaş'ın oyun sistemi değişti
Toplam 4
Yorum
fairplay34 böyle sakatlık dönemlerinde süpriz oyuncular oynatacaksın..yoksa durgunluğa girmek kaçınılmaz.örnek napoli.. caner,talişka sakat..oğuzhan,g.inler 2 hafta oldu sakatlıktan çıktıkları..inler lig başladığında takımın gizli lideri ve hem ofansif hem defansif süperdi..oynatılmıyor.kerim küstürüldü.plasebo yapmak lazım takıma
- Hakemler rakipten
Toplam 90
Yorum
sende sizi yenen başakşehirle mi ? o değil FB MAÇI forse ettide ben mi görmedim :D ? bjk 2 yıl hakemle kazandı ya FB 15yıldır hakemle alıyo ?
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