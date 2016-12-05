 ''Beşiktaş için tarihi bir maç'' – Fotomaç – 05 Aralık 2016
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    05 Aralık 2016, Pazartesi
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    '' için tarihi bir maç''

    ''Beşiktaş için tarihi bir maç''

    B Grubu altıncı ve son maçında yarın ile karşılaşacak 'in teknik direktörü , Beşiktaş'ın tarihi bir maça çıkacağını söyledi.

    Ukrayna ekibinin antrenman tesislerinde basın toplantısı düzenleyen teknik adam, ligde önemli maçları olsa da ile karşılaşacakları mücadelesine odaklandıklarını bildirdi.

    Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen teknik adam, "Beşiktaş için tarihi bir maç olacak. Beşiktaş'ın içinde bulunduğu durum göz önüne alındığında hava şartları onları etkilemeyecektir." diye konuştu.

    Stadın zeminiyle ilgili bir sorun olmadığını aktaran Rebrov, "Yarın ciddi bir mücadele olacağını düşünüyorum." ifadesini kullandı.

    Öte yandan, , yarın Beşiktaş ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

    1. 05 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 21:27
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