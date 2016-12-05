Ukrayna ekibinin antrenman tesislerinde basın toplantısı düzenleyen teknik adam, ligde önemli maçları olsa da Beşiktaş ile karşılaşacakları UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesine odaklandıklarını bildirdi.

Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen teknik adam, "Beşiktaş için tarihi bir maç olacak. Beşiktaş'ın içinde bulunduğu durum göz önüne alındığında hava şartları onları etkilemeyecektir." diye konuştu.

Stadın zeminiyle ilgili bir sorun olmadığını aktaran Rebrov, "Yarın ciddi bir mücadele olacağını düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Öte yandan, Dinamo Kiev, yarın Beşiktaş ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.