''Beşiktaş için tarihi bir maç''
UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu altıncı ve son maçında yarın Beşiktaş ile karşılaşacak Dinamo Kiev'in teknik direktörü Serhiy Rebrov, Beşiktaş'ın tarihi bir maça çıkacağını söyledi.
Ukrayna ekibinin antrenman tesislerinde basın toplantısı düzenleyen teknik adam, ligde önemli maçları olsa da Beşiktaş ile karşılaşacakları UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesine odaklandıklarını bildirdi.
Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen teknik adam, "Beşiktaş için tarihi bir maç olacak. Beşiktaş'ın içinde bulunduğu durum göz önüne alındığında hava şartları onları etkilemeyecektir." diye konuştu.
Stadın zeminiyle ilgili bir sorun olmadığını aktaran Rebrov, "Yarın ciddi bir mücadele olacağını düşünüyorum." ifadesini kullandı.
Öte yandan, Dinamo Kiev, yarın Beşiktaş ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.
- 05 Aralık 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 21:27
- ''Hakemler rakipten''
Toplam 120
Yorum
YARAR VALLAHI BEN bjk KADAR AGLAYAN BIRILERINI GÖRMEDIM HAYATI ÖMRUMDE
- ''Hakemler rakipten''
Toplam 120
Yorum
KERIM VOLKAN SONUNA KADAR HAKLI BUYUK FENERBAHCE ANCAK BÖYLE DUURURUYORLAR bjk NIN BIR POZUSYONU BILE YOK. GECEN SENE 4 MAC HAKEM DESTEKLI BAKALIM BU SENE NE OLACAK
- Beşiktaşlılar da bizi istiyor
Toplam 29
Yorum
sami ben ne bjk li ne trabzonluyum.batı karadenizliyim.Şenol Güneş bu ülkede sayılı adamlardandır.futbolu cebinden çıkarır yönetmeyi bırak.başbakanlık yapacak adamdır.fatih terinm 10 trilyon alırken bırakın 3 te şenol alsın.geri kalanı ülkeye armağanı.bu ülkede profösörleri bile bu adamdan çok şey öğrenecekti şenolu anlasaydınız.anlamadıkları için bu ülke yılların bi daha gelmiyecek Şenolunu harcadı bu ülke
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