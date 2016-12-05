 Beşiktaş, Dinamo Kiev maçına hazır – Fotomaç – 05 Aralık 2016
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    05 Aralık 2016, Pazartesi
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    , maçına hazır

    Beşiktaş, Dinamo Kiev maçına hazır

    , B Grubu 6. haftasında yarın Ukrayna'nın takımıyla yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

    Siyah-beyazlı takım, zorlu mücadelenin son hazırlığını Kiev Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirdi. Basın mensuplarına 15 dakikası açık olan idmanın bu bölümünde futbolcular açma germe ve koşu çalışması yaptı.

    Antrenmana tüm oyuncular katıldı.

    'ın idmanın basına kapalı bölümünde taktik çalışması yaptığı bildirildi.

    1. 05 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:13
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