Beşiktaş, Dinamo Kiev maçına hazır
Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu 6. haftasında yarın Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımıyla yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Siyah-beyazlı takım, zorlu mücadelenin son hazırlığını Kiev Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirdi. Basın mensuplarına 15 dakikası açık olan idmanın bu bölümünde futbolcular açma germe ve koşu çalışması yaptı.
Antrenmana tüm oyuncular katıldı.
Beşiktaş'ın idmanın basına kapalı bölümünde taktik çalışması yaptığı bildirildi.
- 05 Aralık 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 22:13
- ''Hakemler rakipten''
Toplam 120
Yorum
YARAR VALLAHI BEN bjk KADAR AGLAYAN BIRILERINI GÖRMEDIM HAYATI ÖMRUMDE
- ''Hakemler rakipten''
Toplam 120
Yorum
KERIM VOLKAN SONUNA KADAR HAKLI BUYUK FENERBAHCE ANCAK BÖYLE DUURURUYORLAR bjk NIN BIR POZUSYONU BILE YOK. GECEN SENE 4 MAC HAKEM DESTEKLI BAKALIM BU SENE NE OLACAK
- Beşiktaşlılar da bizi istiyor
Toplam 29
Yorum
sami ben ne bjk li ne trabzonluyum.batı karadenizliyim.Şenol Güneş bu ülkede sayılı adamlardandır.futbolu cebinden çıkarır yönetmeyi bırak.başbakanlık yapacak adamdır.fatih terinm 10 trilyon alırken bırakın 3 te şenol alsın.geri kalanı ülkeye armağanı.bu ülkede profösörleri bile bu adamdan çok şey öğrenecekti şenolu anlasaydınız.anlamadıkları için bu ülke yılların bi daha gelmiyecek Şenolunu harcadı bu ülke
Beşiktaş, Dinamo Kiev maçına hazır haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.