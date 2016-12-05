Beşiktaş, Dinamo Kiev maçına hazır

Siyah-beyazlı takım, zorlu mücadelenin son hazırlığını Kiev Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirdi. Basın mensuplarına 15 dakikası açık olan idmanın bu bölümünde futbolcular açma germe ve koşu çalışması yaptı.

Antrenmana tüm oyuncular katıldı.

Beşiktaş'ın idmanın basına kapalı bölümünde taktik çalışması yaptığı bildirildi.