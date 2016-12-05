 Beşiktaş, Avrupa'da 190. maçına çıkacak – Fotomaç – 05 Aralık 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    05 Aralık 2016, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Beşiktaş, Avrupa'da 190. maçına çıkacak

    Beşiktaş, Avrupa'da 190. maçına çıkacak

    UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu son haftasında Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımıyla yarın deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 190. mücadelesine çıkacak.

    Siyah-beyazlılar, bugüne dek Avrupa kupalarında 189 maç yaparken bunların 69'unda rakiplerine üstünlük sağladı. Son olarak Benfica ile sahasında yenişemeyen ve beraberlik sayısını 41 karşılaşmaya çıkaran Beşiktaş, 79 müsabakada ise rakiplerine yenildi.

    Avrupa arenasındaki 189 karşılaşmada rakip fileleri 240 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 268 gol gördü.

    Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:

    Organizasyon O G B M A Y
    Şampiyon Kulüpler Kupası ve Şampiyonlar Ligi 73 23 17 33 73 112
    Kupa Galipleri Kupası 20 4 4 12 21 38
    UEFA Kupası ve Avrupa Ligi 96 42 20 34 146 118
    Toplam 189 69 41 79 240 268


    - En farklı galibiyeti Saraybosna'ya karşı

    Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı skorlu galibiyetini, Bosna Hersek temsilcisi Saraybosna karşısında elde etti.

    Siyah-beyazlılar, 2002-2003 sezonunda UEFA Kupası 1. tur rövanş maçında rakibini deplasmanda 5-0 yendi. Beşiktaş ayrıca, 2011-2012 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde İsrail'in Maccabi Tel Aviv ekibini de 5-1'lik skorla geçti.

    - En farklı yenilgiler

    Siyah-beyazlı takım, Avrupa kupalarındaki en ağır yenilgisini ise UEFA Şampiyonlar Ligi maçında aldı.

    2007-2008 sezonunda Avrupa'nın en büyük kulüp organizasyonunda yer alan siyah-beyazlı takım, A Grubu'nda İngiltere'nin Liverpool ekibi karşısındaki ağır yenilgiyi engelleyemedi. Beşiktaş, deplasmandaki mücadelede rakibine 8-0 yenilerek Avrupa kupalarındaki en farklı mağlubiyetini yaşadı.

    Beşiktaş, daha önceki en farklı skorlu yenilgisini yine bir İngiliz ekibine karşı, bir kez daha UEFA Şampiyonlar Ligi'nde almıştı. Siyah-beyazlılar, 2000-2001 sezonunda H Grubu'nda deplasmanda Leeds United'a 6-0 yenilmişti.

    Bu arada Beşiktaş Avrupa kupalarında, 1958-1959 sezonunda Yunanistan'ın Olympiakos 1986-1987'de de Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi Apoel'in sahada yer almaması sonrası hükmen galip ilan edilip turu geçen taraf oldu.

    - Dış sahada 95. maçına çıkacak

    Tarihinin en önemli maçlarından birine çıkacak siyah-beyazlı ekip, ayrıca Avrupa kupalarında 95. dış saha maçına çıkacak.

    Avrupa kupalarında, deplasmanda bugüne dek 94 maç yapan Beşiktaş, bu karşılaşmaların 21'inde galip gelirken, 18'inde berabere kaldı. Siyah-beyazlılar, rakiplerine konuk olduğu 55 maçta ise sahadan mağlup ayrıldı.

    Deplasman maçlarında 102 kez rakip fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 173 gol gördü.

    - Quaresma, Bobo'yu yakalamaya çalışacak

    Beşiktaş'ta Avrupa kupalarında en golcü oyuncular arasında 3. sırada bulunan Ricardo Quaresma, Dinamo Kiev karşısında atacağı gol veya gollerle unvanını daha da geliştirmeye çalışacak.

    Siyah-beyazlı formayla Avrupa kupalarında şu ana dek 11 golü bulunan Quaresma, yarın bir kez fileleri havalandırdığı takdirde 12 gollü Bobo'yu yakalayacak. Portekizli oyuncu, birden fazla gol atması durumunda hem Bobo'yu geçecek hem de 14 gollü Oktay Derelioğlu'na biraz daha yaklaşacak.

    1. 05 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 12:06
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Beşiktaş, Avrupa'da 190. maçına çıkacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FOTOMAÇ GÜNDEM
    Sitene Ekle