Beşiktaş, Avrupa'da 190. maçına çıkacak
UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu son haftasında Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımıyla yarın deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 190. mücadelesine çıkacak.
Avrupa arenasındaki 189 karşılaşmada rakip fileleri 240 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 268 gol gördü.
Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:
|Organizasyon
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Şampiyon Kulüpler Kupası ve Şampiyonlar Ligi
|73
|23
|17
|33
|73
|112
|Kupa Galipleri Kupası
|20
|4
|4
|12
|21
|38
|UEFA Kupası ve Avrupa Ligi
|96
|42
|20
|34
|146
|118
|Toplam
|189
|69
|41
|79
|240
|268
- En farklı galibiyeti Saraybosna'ya karşı
Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı skorlu galibiyetini, Bosna Hersek temsilcisi Saraybosna karşısında elde etti.
Siyah-beyazlılar, 2002-2003 sezonunda UEFA Kupası 1. tur rövanş maçında rakibini deplasmanda 5-0 yendi. Beşiktaş ayrıca, 2011-2012 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde İsrail'in Maccabi Tel Aviv ekibini de 5-1'lik skorla geçti.
- En farklı yenilgiler
Siyah-beyazlı takım, Avrupa kupalarındaki en ağır yenilgisini ise UEFA Şampiyonlar Ligi maçında aldı.
2007-2008 sezonunda Avrupa'nın en büyük kulüp organizasyonunda yer alan siyah-beyazlı takım, A Grubu'nda İngiltere'nin Liverpool ekibi karşısındaki ağır yenilgiyi engelleyemedi. Beşiktaş, deplasmandaki mücadelede rakibine 8-0 yenilerek Avrupa kupalarındaki en farklı mağlubiyetini yaşadı.
Beşiktaş, daha önceki en farklı skorlu yenilgisini yine bir İngiliz ekibine karşı, bir kez daha UEFA Şampiyonlar Ligi'nde almıştı. Siyah-beyazlılar, 2000-2001 sezonunda H Grubu'nda deplasmanda Leeds United'a 6-0 yenilmişti.
Bu arada Beşiktaş Avrupa kupalarında, 1958-1959 sezonunda Yunanistan'ın Olympiakos 1986-1987'de de Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi Apoel'in sahada yer almaması sonrası hükmen galip ilan edilip turu geçen taraf oldu.
- Dış sahada 95. maçına çıkacak
Tarihinin en önemli maçlarından birine çıkacak siyah-beyazlı ekip, ayrıca Avrupa kupalarında 95. dış saha maçına çıkacak.
Avrupa kupalarında, deplasmanda bugüne dek 94 maç yapan Beşiktaş, bu karşılaşmaların 21'inde galip gelirken, 18'inde berabere kaldı. Siyah-beyazlılar, rakiplerine konuk olduğu 55 maçta ise sahadan mağlup ayrıldı.
Deplasman maçlarında 102 kez rakip fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 173 gol gördü.
- Quaresma, Bobo'yu yakalamaya çalışacak
Beşiktaş'ta Avrupa kupalarında en golcü oyuncular arasında 3. sırada bulunan Ricardo Quaresma, Dinamo Kiev karşısında atacağı gol veya gollerle unvanını daha da geliştirmeye çalışacak.
Siyah-beyazlı formayla Avrupa kupalarında şu ana dek 11 golü bulunan Quaresma, yarın bir kez fileleri havalandırdığı takdirde 12 gollü Bobo'yu yakalayacak. Portekizli oyuncu, birden fazla gol atması durumunda hem Bobo'yu geçecek hem de 14 gollü Oktay Derelioğlu'na biraz daha yaklaşacak.
- 05 Aralık 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 12:06
- Hakemler rakipten
Toplam 67
Yorum
OSMAN HAKEM OLARAK GÖREVLENDİRİLMİŞ ZAT HANGİ TAKIMIN FORMASINI TERLETMİŞ? BU MAÇI BİR TARAFIN KAZANMA ŞANSI YOKTU. SİNEK SPOR GİBİ YENİLMEYEYİM MANTIĞI İLE SAHAYA ÇIKAN BEŞİKTAŞ TA BU ZATIN EKMEĞİNE YAĞ SÜRDÜ.ÖRN; DK.10 SİMON A SARI ,TOPSUZ ALANDA RAKİP FUTBOLCUYA ARKADAN KASITLI FAULE ZORAKİ SARI KART( YA HİÇ GÖSTERME YA DA ONU ADI KIRMIZIDIR) ANLAŞILDI MI SEVGİLİ KARGALAR?
- Ozi: Başarılar beyler!
Toplam 5
Yorum
ferit çooook efendisiniz sizde varmı ki o dedigin
- Hakemler rakipten
Toplam 67
Yorum
BJK 1903 OSMAN. : ezmek ne demek biliyormusun dur söyeyim sana onun fener hic birzaman yapamaz BJK cünkü besitas GS deyil arti tarihde ezmeyi gösterende gine BJK 10 kisiyle kalede pankov VE yer kadi köy FB 3:4 BJK hem feneri yendik hemde hakemi ezmek budur öyle hakemi arkana alacan kendi sahanda atak dai yapmayan BJK 1 net gol posisiyonun olmayacak 2 kaleyi bulan sutun oldugu ve onun 1 sadece fabrigasin havaya atlayip tuttugu possiyon ezmekse fener ezdi olsun hadi fenerliler kendini böyle kandiracaksalar lafim yok ama haftya deplasmanda fener böyle oynarsa puan kaybedebilir ama merak etmeyin gine hakem yardima yetisir size sonrada bilegimizin gücüyle aldik diye salamaya baslarsiniz gine.
Beşiktaş, Avrupa'da 190. maçına çıkacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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