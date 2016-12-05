Beşiktaş, Avrupa'da 190. maçına çıkacak

Siyah-beyazlılar, bugüne dek Avrupa kupalarında 189 maç yaparken bunların 69'unda rakiplerine üstünlük sağladı. Son olarak Benfica ile sahasında yenişemeyen ve beraberlik sayısını 41 karşılaşmaya çıkaran Beşiktaş, 79 müsabakada ise rakiplerine yenildi.

Avrupa arenasındaki 189 karşılaşmada rakip fileleri 240 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 268 gol gördü.

Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:

Organizasyon O G B M A Y Şampiyon Kulüpler Kupası ve Şampiyonlar Ligi 73 23 17 33 73 112 Kupa Galipleri Kupası 20 4 4 12 21 38 UEFA Kupası ve Avrupa Ligi 96 42 20 34 146 118 Toplam 189 69 41 79 240 268



- En farklı galibiyeti Saraybosna'ya karşı



Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı skorlu galibiyetini, Bosna Hersek temsilcisi Saraybosna karşısında elde etti.

Siyah-beyazlılar, 2002-2003 sezonunda UEFA Kupası 1. tur rövanş maçında rakibini deplasmanda 5-0 yendi. Beşiktaş ayrıca, 2011-2012 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde İsrail'in Maccabi Tel Aviv ekibini de 5-1'lik skorla geçti.

- En farklı yenilgiler



Siyah-beyazlı takım, Avrupa kupalarındaki en ağır yenilgisini ise UEFA Şampiyonlar Ligi maçında aldı.

2007-2008 sezonunda Avrupa'nın en büyük kulüp organizasyonunda yer alan siyah-beyazlı takım, A Grubu'nda İngiltere'nin Liverpool ekibi karşısındaki ağır yenilgiyi engelleyemedi. Beşiktaş, deplasmandaki mücadelede rakibine 8-0 yenilerek Avrupa kupalarındaki en farklı mağlubiyetini yaşadı.

Beşiktaş, daha önceki en farklı skorlu yenilgisini yine bir İngiliz ekibine karşı, bir kez daha UEFA Şampiyonlar Ligi'nde almıştı. Siyah-beyazlılar, 2000-2001 sezonunda H Grubu'nda deplasmanda Leeds United'a 6-0 yenilmişti.

Bu arada Beşiktaş Avrupa kupalarında, 1958-1959 sezonunda Yunanistan'ın Olympiakos 1986-1987'de de Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi Apoel'in sahada yer almaması sonrası hükmen galip ilan edilip turu geçen taraf oldu.

- Dış sahada 95. maçına çıkacak

Tarihinin en önemli maçlarından birine çıkacak siyah-beyazlı ekip, ayrıca Avrupa kupalarında 95. dış saha maçına çıkacak.

Avrupa kupalarında, deplasmanda bugüne dek 94 maç yapan Beşiktaş, bu karşılaşmaların 21'inde galip gelirken, 18'inde berabere kaldı. Siyah-beyazlılar, rakiplerine konuk olduğu 55 maçta ise sahadan mağlup ayrıldı.

Deplasman maçlarında 102 kez rakip fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 173 gol gördü.

- Quaresma, Bobo'yu yakalamaya çalışacak

Beşiktaş'ta Avrupa kupalarında en golcü oyuncular arasında 3. sırada bulunan Ricardo Quaresma, Dinamo Kiev karşısında atacağı gol veya gollerle unvanını daha da geliştirmeye çalışacak.

Siyah-beyazlı formayla Avrupa kupalarında şu ana dek 11 golü bulunan Quaresma, yarın bir kez fileleri havalandırdığı takdirde 12 gollü Bobo'yu yakalayacak. Portekizli oyuncu, birden fazla gol atması durumunda hem Bobo'yu geçecek hem de 14 gollü Oktay Derelioğlu'na biraz daha yaklaşacak.