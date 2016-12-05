 Abou’nun kankası yolda – Fotomaç – 05 Aralık 2016
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    04 Aralık 2016, Pazar
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    Abou’nun kankası yolda

    Abou’nun kankası yolda

    devre arasında Lorient’in forveti Moukandjo’yu kadrosuna katmak için düğmeye bastı. 28 yaşındaki golcü, Kamerun Milli Takımı’ndan Aboubakar’ın partneri.

    Siyah-beyazlılar devre arası transferi için kolları sıvadı. Önceki gün yazarımız 'in de dile getirdiği gibi , Ocak'ta stopere Brezilya'dan bir takviye yapacak. Bu isim . Kartal hücum hattına ise Lorient'in forveti 'yu düşünüyor. İdareciler bir süredir Lorient'in maçlarını bizzat stattan takip ederek 28 yaşındaki Kamerunlu forveti gözlem altına almışlardı. Beşiktaş'ta forma giyen Vincent Aboubakar da Milli Takım'dan partneri olan golcü futbolcu için "Çok işimize yarar" ifadesini kullanınca görüşmeler sıklaştı. Lorient'de bu sezon 12 maçta 6 kez ağları sarsan Moukandjo'nun 2018 yılına kadar kontratı var. Bonservis bedeli ise 4 milyon euro. Kartal satın alma opsiyonuyla Kamerunlu yıldızı kiralamaya çalışacak. Yıldız golcü de Avrupa'da yoluna devam eden Beşiktaş'a transfer olmak istiyor. Moukandjo'ya sezon başında Galatasaray talip olmuştu.

    STOPER İÇİN HEDEF ERAZO
    Kartal, devrede savunmasına da transfer yapacak. Rhodolfo'nun sakatlıktan istenilen seviyede dönememesi, Atınç Nukan'ın da yeterli olmaması üzerine Şenol Güneş transfer istedi. Beşiktaş, A.Mineiro'lu Frickson Erazo'ya kanca attı. 28 yaşındaki sol stoper 1.92 boyunda. 2019'a kadar kontratı var, bonservisi 2.5 milyon euro.
    1. 05 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:24
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