Tosic yere yıkıldı
F.Bahçe, Beşiktaş maçı öncesinde ilginç bir olay yaşandı. Her iki takım maç öncesinde ısınmaya çıkarken statta gerilim yükseldi. Beşiktaşlı futbolcu Dusko Tosic, tribünlerden gelen yabancı bir madde nedeniyle yerde kaldı. Kısa süre yerde oturan Tosic, daha sonra ısınma hareketlerine devam etti. Bu sırada Beşiktaşlı taraftarlar deneyimli oyuncuya sevgi gösterisinde bulundu.
- 04 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 01:21
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Yorum
nerdesin maç sonu buradayım nickli bilader çok atıp tuttun haftaiçi noldu
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Toplam 32
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faruk her pozisyon da yalandan yere yere atarsan kendini, hakeme giderler tabi.... yere yatmaktan oyun mu oynadınız bir de konuşuyor.
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Toplam 7
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Kartal gol gol gol Serdar nooldu bankonAA ==>
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