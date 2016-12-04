Tosic yere yıkıldı

F.Bahçe, Beşiktaş maçı öncesinde ilginç bir olay yaşandı. Her iki takım maç öncesinde ısınmaya çıkarken statta gerilim yükseldi. Beşiktaşlı futbolcu Dusko Tosic, tribünlerden gelen yabancı bir madde nedeniyle yerde kaldı. Kısa süre yerde oturan Tosic, daha sonra ısınma hareketlerine devam etti. Bu sırada Beşiktaşlı taraftarlar deneyimli oyuncuya sevgi gösterisinde bulundu.



