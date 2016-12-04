Tolgay: "Kiev maçı daha önemli"

Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Tolgay Arslan, Dinamo Kiev maçının F.Bahçe derbisinden daha önemli olduğunu belirterek, " Her pozisyonda hakemlere gittiler. İlk defa böyle bir şey gördüm. Her ufak faulde hakeme gidilmez" dedi.

Tolgay'ın açıklamaları şu şekilde:



"Salı günü daha büyük bir maçımız var. O maçta %100 ile oynayıp, tarihe geçmek istiyoruz. Ligin daha 14. haftasındayız. 34. haftada kupayı yine biz kaldıracağız. İlk 15 dakika baskı yiyeceğimizi biliyorduk. Ama bastırdık. 1 puanı aldık. Şimdi salı daha büyük bir maçımız var. Her pozisyonda hakemlere gittiler. İlk defa böyle bir şey gördüm. Her ufak faulde hakeme gidilmez. Onlar da insan."