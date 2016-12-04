Tolgay: "Kiev maçı daha önemli"
Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Tolgay Arslan, Dinamo Kiev maçının F.Bahçe derbisinden daha önemli olduğunu belirterek, " Her pozisyonda hakemlere gittiler. İlk defa böyle bir şey gördüm. Her ufak faulde hakeme gidilmez" dedi.
Tolgay'ın açıklamaları şu şekilde:
"Salı günü daha büyük bir maçımız var. O maçta %100 ile oynayıp, tarihe geçmek istiyoruz. Ligin daha 14. haftasındayız. 34. haftada kupayı yine biz kaldıracağız. İlk 15 dakika baskı yiyeceğimizi biliyorduk. Ama bastırdık. 1 puanı aldık. Şimdi salı daha büyük bir maçımız var. Her pozisyonda hakemlere gittiler. İlk defa böyle bir şey gördüm. Her ufak faulde hakeme gidilmez. Onlar da insan."
"Salı günü daha büyük bir maçımız var. O maçta %100 ile oynayıp, tarihe geçmek istiyoruz. Ligin daha 14. haftasındayız. 34. haftada kupayı yine biz kaldıracağız. İlk 15 dakika baskı yiyeceğimizi biliyorduk. Ama bastırdık. 1 puanı aldık. Şimdi salı daha büyük bir maçımız var. Her pozisyonda hakemlere gittiler. İlk defa böyle bir şey gördüm. Her ufak faulde hakeme gidilmez. Onlar da insan."
- 04 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 01:52
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 18
Yorum
nerdesin maç sonu buradayım nickli bilader çok atıp tuttun haftaiçi noldu
- Tolgay: "Kiev maçı daha önemli"
Toplam 32
Yorum
faruk her pozisyon da yalandan yere yere atarsan kendini, hakeme giderler tabi.... yere yatmaktan oyun mu oynadınız bir de konuşuyor.
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Toplam 7
Yorum
Kartal gol gol gol Serdar nooldu bankonAA ==>
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