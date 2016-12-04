Taraftarımız için savaştık
Adriano ve Cenk Tosun derbideki 1 puanın kötü olmadığını belirtti. Beşiktaşlı iki oyuncu, “Şampiyonluk yarışında, F.Bahçe’ye karşı avantajımızı koruduk. Seyircimizin varlığı ise bize güç kattı” dedi
Beşiktaş takımı berabere biten derbi sonrası hep birlikte taraftarlarını selamladı. Takımı adına çok çalışan Adriano, "Çok zorlu bir maç oldu, çok kapalı bir maç yaşandı. Defansta aslında disiplinliydik. 3 puan için geldik, alamadığımız için üzgünüz. Böyle maçlarda kaybetmemek çok önemliydi. Biz de bunu başardık. Ligde şampiyonluk yaşırı yapıyoruz. Şu anda ikinci sıradayız. Altımızdaki Fenerbahçe'ye karşı avantajımızı koruduğumuzu düşünüyorum. İlk yarıyı en iyi yerde bitirmek istiyoruz" diye konuştu.
İYİ HÜCUM EDEMEDİK
Adriano, maçın güzel bir atmosfer içinde geçtiğini de belirterek, "Biz taraftarımız için savaştık. Onları hissettik" dedi. Siyah-beyazlı takımın bir diğer oyuncusu Cenk Tosun ise "Maçtan önce savaşacağımızı biliyorduk. 3 puan için geldik, ama istediğimiz gol pozisyonlarına giremedik. Fakat bir söz vardır, 'yenimiyorsan yenilme' derler biz bunu gösterdik. İnanılmaz disiplinli bir oyun oynamayı başardık. Bunun için arkadaşlarımı da kutluyorum" dedi. Hafta içinde oynayacakları Şampiyonlar Ligi maçına dikkat çeken Cenk Tosun, "Dinamo Kiev maçı bizim için tarihi bir fırsat. Fenerbahçe maçı bitti, iyi hazırlanıp inşallah oradan galibiyetle döneceğiz" açıklamasını yaptı. Son olarak Beşiktaş taraftarını kutlayan Cenk, "Bize müthiş moral verdiler. Onlar için savaşmaya devam edeceğiz" dedi.
İYİ HÜCUM EDEMEDİK
Adriano, maçın güzel bir atmosfer içinde geçtiğini de belirterek, "Biz taraftarımız için savaştık. Onları hissettik" dedi. Siyah-beyazlı takımın bir diğer oyuncusu Cenk Tosun ise "Maçtan önce savaşacağımızı biliyorduk. 3 puan için geldik, ama istediğimiz gol pozisyonlarına giremedik. Fakat bir söz vardır, 'yenimiyorsan yenilme' derler biz bunu gösterdik. İnanılmaz disiplinli bir oyun oynamayı başardık. Bunun için arkadaşlarımı da kutluyorum" dedi. Hafta içinde oynayacakları Şampiyonlar Ligi maçına dikkat çeken Cenk Tosun, "Dinamo Kiev maçı bizim için tarihi bir fırsat. Fenerbahçe maçı bitti, iyi hazırlanıp inşallah oradan galibiyetle döneceğiz" açıklamasını yaptı. Son olarak Beşiktaş taraftarını kutlayan Cenk, "Bize müthiş moral verdiler. Onlar için savaşmaya devam edeceğiz" dedi.
- 04 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 02:03
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 18
Yorum
nerdesin maç sonu buradayım nickli bilader çok atıp tuttun haftaiçi noldu
- Tolgay: "Kiev maçı daha önemli"
Toplam 32
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faruk her pozisyon da yalandan yere yere atarsan kendini, hakeme giderler tabi.... yere yatmaktan oyun mu oynadınız bir de konuşuyor.
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Toplam 7
Yorum
Kartal gol gol gol Serdar nooldu bankonAA ==>
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