Siyah-beyaz şov

Beşiktaş Sompo Japan, Balıkesir deplasmanında rakip tanımadı. Kara Kartal, baştan sona üstün olduğu karşılaşmadan 16 sayı farkla galip ayrıldı.

Bu sezon Avrupa'da fırtına gibi esen Beşiktaş Sompo Japan, ligde de emin adımlarla yoluna devam ediyor. Best Balıkesir deplasmanına çıkan siyah-beyazlılar, rakibine şans tanımadı ve salondan 91-75'lik galibiyetle ayrıldı. yendi. İlk periyotta ev sahibi daha fazla sayı üreten taraf olurken, Kartal bu çeyreği 22-16 geride kapattı.



İkinci çeyreğe hızlı başlayan Beşiktaş, Clark ve Kenan Sipahi'nin sayılarıyla üstünlüğünü ele geçirirken, sert savunmasıyla da devreye 41-37 önde girdi. Balıkesir, Culpepper ve Nichols ile sayılar bulsa da siyah-beyazlılar, rakibinin oyuna ortak olmasına izin vermedi, salondan 16 sayılık farkla ayrıldı. Maçın en skorer isimleri 22'şer sayıyla Balıkesir'den Culpepper, Beşiktaş'tan da Thompson oldu. Diğer maçlarda şu sonuçlar alındı: D.İ.Büyükçekmece-TED: 85-67, P.Karşıyaka-Yeşilgiresun: 80-58.



?POTADA RAKİPSİZ

Siyah-beyazlı basketbolcular, ilk periyodun ardından rakibine karşı yenik duruma düşmeden zafere uzandı.