Şenol Güneş'ten paralı tepkiye cevap!

Güneş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçın gidişatının bu tür bir oyun tarzını ortaya çıkardığını belirterek, "Sıcak bakmadığımız, istemediğimiz bir oyun tarzıydı. Maç hem bizim için hem izleyenler için keyifli olmadı, üzgünüm. Bu maçı kaybetsek rakibin avantajı olacaktı, biz kazansaydık biz avantaj yakalayacaktık. Psikolojik eşik atlanabilirdi. Pozisyon olmaması boşuna gelmek gibi bir şey." dedi.

Seyircinin ve rakibinin baskısına karşı soğukkanlı kalarak ve güvenli oynayarak savunma anlayışında başarılı olduklarını kaydeden Güneş, "Hücumda çıkma konusunda sıkıntı yaşadık. Disiplinli oynayan oyuncuları tebrik ediyorum. Oyunun güzelliğini eksik bırakmaları bugünün sıkıntısıydı. Rakip pozisyon üretemeyince baskısı oldu, onu kırdık." diye konuştu.

Son iki haftada ikişer puan kaybettiklerini hatırlatan tecrübeli teknik adam, "Galatasaray maçında da puan kaybetmiştik. Derbide puan kayıpları üzüntü verici. Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura çıkmak için önemli bir maça çıkacağız. Yarın ter idmanı yapıp yola çıkacağız. Taktik idmanı yapmadan sahaya çıkacağız. Ligde üç maçımız kaldı. İkisi sahamızda, biri deplasmanda olacak. İnşallah bunları kazanıp son iki maçtaki kayıpları telafi ederiz." ifadelerini kullandı.

İstedikleri oyunu ortaya koymakta zaman zaman zorlanmalarının sakat oyuncuların varlığından da kaynaklandığına dikkati çeken Güneş, şunları söyledi:

"Kiev maçının da etkisi var. Aboubakar'ı oyuna koyduğumda da düşündüğümün altında kaldı. Rhodolfo, idmana çıkıyor ama toparlayamadı. Başka sakatlarımız var. Tam form tutmamış oyuncular var. Tosic ve Adriano'nun rahatsızlıkları vardı. Tempoya ayak uyduramadık, hücumda etkinliğimiz azaldı."

GÖKHAN GÖNÜL'E DESTEK

Şenol Güneş, maçta Fenerbahçeli taraftarların yoğun tepki gösterdiği oyuncusu Gökhan Gönül'e de destek verdi.

Gökhan Gönül'ün kendi isteğiyle oynayıp oynamadığı sorusunu yanıtlayan Güneş, "Bütün oyuncuların isteği var, Beck de oynamak istiyor. Oyuncu ihtiyaca ve takıma göre oynar. Burası amatör takım değil. Gökhan uluslararası deneyimi olan, Türkiye'nin en iyi sağ beklerinden biri. İsmail, Şener, Hasan Ali de öyle. Bunlar iyi oyuncular." diye konuştu.

İsmail Köybaşı'nın Fenerbahçe'ye gitmesi gibi Gökhan Gönül'ün de Beşiktaş'a transfer olduğunu anlatan Güneş, şunları kaydetti:

"Fenerbahçe'den başka gelmek isteyen oyuncu da vardı, gelmedi. Önce çok iyi oyuncuydu, şimdi mi kötü oldu. Kızdıkları için mi sevdikleri için mi anlamıyorum. Ne oyuncuya hakaret etmek doğrudur, ne de oyuncunun taraftara tepkisi doğrudur. Oyuncuları baskı altına almaya çalışmaya saygı duyarım. Aşağılama duygularını onlara değil kendinize yapmış olursunuz. Sevdiğiniz, başarılı biri mi şimdi mi uyandınız? İsmail gelse 'alkışlayın' demiyorum ama yuhalamayın. Duygu bağlarından çıkıp rasyonel düşünmeliyiz. Şener'i de çok istemiştim alamadım. Ozan gol attı konuşmayayım mı? Bunlar çocukça ifadelerdir. Kalıp da yarın gidecek herkese bunu yapma potansiyeli var. Tutarlı olmak lazım. Beğenirsin beğenmezsin, beğeniyorsan tutuyorsan zaten."





O İSİM OZAN TUFAN MI?

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi öncesinde iki takım oyuncuları ısınırken Ozan Tufan ve Şenol Güneş arasındaki samimi diyalog dikkat çekti.

Şenol Güneş'in Bursaspor'un başındayken Türk futboluna kazandırdığı Ozan Tufan ısınmak için sahaya çıktığında Şenol Güneş'i gördü. Genç oyuncu gelişiminde büyük katkısı olan Şenol Güneş'in yanına giderek elini öptü ve eski hocasına sarılarak maç öncesinde başarı diledi.



Bu samimi hareketler, Şenol Güneş'in ''Fenerbahçe'den başka gelmek isteyen oyuncu da var, gelmedi.'' sözleri akıllara o isim Ozan Tufan mı sorularını getirdi.







Ricardo Quaresma'yı sarı kart gördüğü için oyundan aldığını vurgulayan Güneş, "Sarı kart görmüştü. Rakip de bu tip işleri yapıyordu. Bu tip kartları aldırmak için baskı yapıyordu. Sarı kartın ardından böyle bir diyalog olmasın diye aldım." ifadelerini kullandı.

"O KADAR ÇARESİZİM Kİ"

Şampiyonluğa oynayan bir takımın her maçı kazanması gerektiğini belirten tecrübeli çalıştırıcı, "3 puan alamadığın bir maçta rakibin sana yanaştığını düşünürsek beraberlik fena değil. Psikolojik eşikteyiz. Onun için kontrollü oynamamız gerekiyordu. Medipol Başakşehir önümüzde ama kötümser değilim. Kafamda Kiev maçı da var. Bu mücadeleyi daha çok önemsiyorum." diye konuştu.

Daha önce olduğu gibi maç planlamasını eleştiren Güneş, şunları söyledi:

"O kadar çaresizim ki yarın yenilenme yapıp seyahate gideceğiz. Oyuncuların durumu nedir? Salı günü maç oynayacağız. Federasyona da bildirdim. Niye cuma oynamadık? Kupayı bu haftaya niye koydunuz? Ana felsefeyi görmezseniz ayrıntıda boğulursunuz. Fenerbahçe perşembe oynayacak, benim dinlenme şansım yok. Sadece Napoli'ye normal gittim. Bir gün, bir saat fark eder. Türkiye'de beni boğabilirsiniz kızarım ama bir şey diyemem. Yoğun tempodan geçiyoruz."

Maç takvimi konusunda biraz daha düşünmek gerektiğini anlatan Güneş, önce Avrupa kupasında oynayan takımların daha sonra ligdeki ekiplerin karşılaşmalarını planlamak gerektiğini dile getirdi.