 Rebrov'dan Beşiktaş açıklaması – Fotomaç – 04 Aralık 2016
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    04 Aralık 2016, Pazar
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    Rebrov'dan Beşiktaş açıklaması

    Rebrov'dan Beşiktaş açıklaması
    Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde salı günü karşılaşacağı rakibi D.Kiev'in hocası Sergei Rebrov iddialı. Rebrov, "Beşiktaş karşısında Dinamo Kiev ve Ukrayna'nın onuru için oynayacağız" dedi. Kiev Devler Ligi'ne veda etmişti.
    1. 04 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 02:19
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