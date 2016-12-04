 Real’le yarışıyor – Fotomaç – 04 Aralık 2016
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    04 Aralık 2016, Pazar
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    Real’le yarışıyor

    Real’le yarışıyor
    Fenerbahçe karşısında vasat bir futbol sergileyen Beşiktaş buna karşılık namağlup unvanını korumayı başardı. Siyah-beyazlılar, Real Madrid ile birlikte bu sezon Şampiyonlar Ligi ve kendi ligi maçlarında yenilmeyen iki takımdan biri durumunda...
    1. 04 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 00:50
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