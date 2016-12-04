Real’le yarışıyor
Fenerbahçe karşısında vasat bir futbol sergileyen Beşiktaş buna karşılık namağlup unvanını korumayı başardı. Siyah-beyazlılar, Real Madrid ile birlikte bu sezon Şampiyonlar Ligi ve kendi ligi maçlarında yenilmeyen iki takımdan biri durumunda...
- 04 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 00:50
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 18
Yorum
nerdesin maç sonu buradayım nickli bilader çok atıp tuttun haftaiçi noldu
- Tolgay: "Kiev maçı daha önemli"
Toplam 32
Yorum
faruk her pozisyon da yalandan yere yere atarsan kendini, hakeme giderler tabi.... yere yatmaktan oyun mu oynadınız bir de konuşuyor.
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Toplam 7
Yorum
Kartal gol gol gol Serdar nooldu bankonAA ==>
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