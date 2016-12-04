Quaresma derbide sarardı
Beşiktaş'ın yıldız ismi Ricardo Quaresma derbide gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.
Maç öncesi 3 sarı kartı bulunan Portekizli yıldız, 55'te Hasan Ali ile girdiği ikili mücadele sonrasında sarı kart gördü. Önümüzdeki hafta Vodafone Arena'daki Bursaspor karşılaşmasında oynayamayacak olan Quaresma 60. dakikada yerini Vincent Aboubakar'a bıraktı.
- 04 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 02:05
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Yorum
nerdesin maç sonu buradayım nickli bilader çok atıp tuttun haftaiçi noldu
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faruk her pozisyon da yalandan yere yere atarsan kendini, hakeme giderler tabi.... yere yatmaktan oyun mu oynadınız bir de konuşuyor.
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Toplam 7
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Kartal gol gol gol Serdar nooldu bankonAA ==>
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