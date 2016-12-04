 Quaresma derbide sarardı – Fotomaç – 04 Aralık 2016
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    04 Aralık 2016, Pazar
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    derbide sarardı

    Quaresma derbide sarardı

    Beşiktaş'ın yıldız ismi Ricardo derbide gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

    Maç öncesi 3 sarı kartı bulunan Portekizli yıldız, 55'te Hasan Ali ile girdiği ikili mücadele sonrasında sarı kart gördü. Önümüzdeki hafta Vodafone Arena'daki Bursaspor karşılaşmasında oynayamayacak olan 60. dakikada yerini Vincent Aboubakar'a bıraktı.
    1. 04 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 02:05
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