Beşiktaş’ın teknik patronu, “Maç hem bizim için hem izleyenleri çin keyifli olmadı. Disiplinli oyuncuları kutluyorum ama oyunun güzelliğini eksik bıraktılar” dedi

Fenerbahçe karşısında savunmada istediklerini belirten Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Ancak hücumda düşündüklerimizi uygulayamadık" dedi. Maçın gidişatının bu tür bir oyun tarzını ortaya çıkardığını belirten Güneş, "Sıcak bakmadığımız, istemediğimiz bir oyun tarzıydı. Maç hem bizim için hem izleyenler için keyifli olmadı, üzgünüm. Kaybetsek rakibin avantajı olacaktı, kazansaydık biz avantaj yakalayacaktık. Psikolojik eşik atlanabilirdi. Pozisyon olmaması boşuna gelmek gibi bir şey" diye konuştu. Seyircinin ve rakibin baskısına karşı soğukkanlı kalarak ve güvenli oynayarak savunma anlayışında başarılı olduklarını kaydeden Güneş, "Hücumda çıkma sıkıntısı yaşadık. Disiplinli oynayan oyuncuları tebrik ediyorum. Oyunun güzelliğini eksik bırakmaları bugünün sıkıntısıydı. Rakip pozisyon üretemeyince baskısı oldu, onu kırdık" dedi.



O KADAR ÇARESİZİM Kİ

Şampiyonluğa oynayan bir takımın her maçı kazanması gerektiğini belirten tecrübeli çalıştırıcı şöyle konuştu: "Psikolojik eşikteyiz. Onun için kontrollü oynamamız gerekiyordu. Başakşehir önümüzde ama kötümser değilim. Kafamda Kiev maçı var. Bu mücadeleyi daha çok önemsiyorum. "O kadar çaresizim ki yarın (bugün) yenilenme yapıp seyahate çıkacağız. Niye cuma oynamadık? Kupayı bu haftaya niye koydunuz? Türkiye'de beni boğabilirsiniz. Kızarım ama bir şey diyemem...



