 Kartallar Sambacıları unutmadı – Fotomaç – 04 Aralık 2016
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    04 Aralık 2016, Pazar
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    Kartallar Sambacıları unutmadı

    Kartallar Sambacıları unutmadı
    Siyah-beyazlı futbolcular, hafta içinde Kolombiya'da düşen uçakta yaşamını yitiren Chapecoenseli meslektaşlarını andı. Beşiktaşlı futbolcular, karşılaşma öncesindeki ısınma çalışmasını üzerinde Brezilya ekibinin ambleminin yer aldığı tişörtlerle gerçekleştirdi. Bu sağduyulu davranış Beşitaş tribünlerinden de alkış aldı.
    1. 04 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 02:20
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