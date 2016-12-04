Kartallar Sambacıları unutmadı
Siyah-beyazlı futbolcular, hafta içinde Kolombiya'da düşen uçakta yaşamını yitiren Chapecoenseli meslektaşlarını andı. Beşiktaşlı futbolcular, karşılaşma öncesindeki ısınma çalışmasını üzerinde Brezilya ekibinin ambleminin yer aldığı tişörtlerle gerçekleştirdi. Bu sağduyulu davranış Beşitaş tribünlerinden de alkış aldı.
- 04 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 02:20
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Yorum
nerdesin maç sonu buradayım nickli bilader çok atıp tuttun haftaiçi noldu
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Toplam 32
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faruk her pozisyon da yalandan yere yere atarsan kendini, hakeme giderler tabi.... yere yatmaktan oyun mu oynadınız bir de konuşuyor.
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Toplam 7
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Kartal gol gol gol Serdar nooldu bankonAA ==>
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