Kartal’a meşaleli karşılama
Siyah-beyazlı taraftarlar F.Bahçe ile golsüz berabere kalan takımlarına büyük sevgi gösterisinde bulundu. Ümraniye’de meşaleler eşliğinde kafileyi bekleyen taraftarlar futbolculara üçlü çektirdi
Beşiktaş taraftarları, Süper Lig'in 13. haftasında oynanan derbide, deplasmanda Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalan takımlarını Ümraniye'deki BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde meşalelerle karşıladı. Ülker Stadı'nda oynanan derbinin ardından Ümraniye'deki BJK Nevzat Demir Tesisleri önünde toplanan yaklaşık 20 kadar Beşiktaş taraftarı, takımlarını meşaleler yakıp, tezahüratlar yaparak karşıladı.
D.KİEV MAÇINI KAZANIN
Takım otobüsü tesislere girerken sevgi gösterilerinde bulunan taraftarlar, özel araçlarıyla tesislerden ayrılan bazı futbolculara da üçlü çektirdi. Taraftarlar futbolculardan salı günü deplasmanda oynanacak Dinamo Kiev maçını ise mutlaka kazanmalarını istedi.
D.KİEV MAÇINI KAZANIN
Takım otobüsü tesislere girerken sevgi gösterilerinde bulunan taraftarlar, özel araçlarıyla tesislerden ayrılan bazı futbolculara da üçlü çektirdi. Taraftarlar futbolculardan salı günü deplasmanda oynanacak Dinamo Kiev maçını ise mutlaka kazanmalarını istedi.
- 04 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 01:16
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 18
Yorum
nerdesin maç sonu buradayım nickli bilader çok atıp tuttun haftaiçi noldu
- Tolgay: "Kiev maçı daha önemli"
Toplam 32
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faruk her pozisyon da yalandan yere yere atarsan kendini, hakeme giderler tabi.... yere yatmaktan oyun mu oynadınız bir de konuşuyor.
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Toplam 7
Yorum
Kartal gol gol gol Serdar nooldu bankonAA ==>
Kartal’a meşaleli karşılama haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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