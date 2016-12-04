Kartal’a meşaleli karşılama

Siyah-beyazlı taraftarlar F.Bahçe ile golsüz berabere kalan takımlarına büyük sevgi gösterisinde bulundu. Ümraniye’de meşaleler eşliğinde kafileyi bekleyen taraftarlar futbolculara üçlü çektirdi

Beşiktaş taraftarları, Süper Lig'in 13. haftasında oynanan derbide, deplasmanda Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalan takımlarını Ümraniye'deki BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde meşalelerle karşıladı. Ülker Stadı'nda oynanan derbinin ardından Ümraniye'deki BJK Nevzat Demir Tesisleri önünde toplanan yaklaşık 20 kadar Beşiktaş taraftarı, takımlarını meşaleler yakıp, tezahüratlar yaparak karşıladı.



D.KİEV MAÇINI KAZANIN

Takım otobüsü tesislere girerken sevgi gösterilerinde bulunan taraftarlar, özel araçlarıyla tesislerden ayrılan bazı futbolculara da üçlü çektirdi. Taraftarlar futbolculardan salı günü deplasmanda oynanacak Dinamo Kiev maçını ise mutlaka kazanmalarını istedi.