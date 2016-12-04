Golyemez Fabri
Beşiktaş kalecisi Fabri, Ülker Stadı'ndaki Fenerbahçe derbisine de 11'de başladı.
Süper Lig'de bu sezon 4 maçı gol yemeden tamamlayan İspanyol file bekçisi zorlu deplasmanda da kalesini gole kapattı. 90 dakika boyunca Fenerbahçe isabetli şut atamasa da Fabri tüm yan toplara çıkarak tehlikenin büyümesini engelledi.
- 04 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 02:08
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Elde var "0"
Toplam 18
Yorum
nerdesin maç sonu buradayım nickli bilader çok atıp tuttun haftaiçi noldu
- Tolgay: "Kiev maçı daha önemli"
Toplam 32
Yorum
faruk her pozisyon da yalandan yere yere atarsan kendini, hakeme giderler tabi.... yere yatmaktan oyun mu oynadınız bir de konuşuyor.
- Şenol Güneş Gökhan Gönül'e sahip çıktı
Toplam 7
Yorum
Kartal gol gol gol Serdar nooldu bankonAA ==>
Golyemez Fabri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.