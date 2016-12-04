 Golyemez Fabri – Fotomaç – 04 Aralık 2016
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    04 Aralık 2016, Pazar
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    Golyemez

    Golyemez Fabri

    Beşiktaş kalecisi , Ülker Stadı'ndaki Fenerbahçe derbisine de 11'de başladı.

    Süper Lig'de bu sezon 4 maçı gol yemeden tamamlayan İspanyol file bekçisi zorlu deplasmanda da kalesini gole kapattı. 90 dakika boyunca Fenerbahçe isabetli şut atamasa da tüm yan toplara çıkarak tehlikenin büyümesini engelledi.
    1. 04 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 02:08
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