Erman Toroğlu "Pozisyon kırmızı"

Erman Toroğlu'nun pozisyon yorumu şöyle:



"HAKEMLİK YAPIYORUM DEMESİN"

"Bu mesafeden topu bırakıp bu hareketi yapıyorsan bunun adı kırmızı karttır. Tosic'in topla hiç alakası yok. Topun 2 karış üzerinden adamın kaval kemiğine gidiyorsun. Bu pozisyonda futbolcuya bunları yaptırırsanız hakem değilsiniz! Elle oynama, çekme gibi durumlar hakem yorumuna girer ama şu pozisyonu göremezseniz hakemlik yapıyorum demeyin. Aynı hareketi Kiev'de yapsın bakalım 10. dakikada, Beşiktaş güme gider. "