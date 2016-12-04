Beşiktaş'ta D. Kiev hazırlıkları başladı

Siyah-beyazlı takım, UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu 6. ve son haftasında 6 Aralık Salı günü deplasmanda Ukrayna ekibiyle yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Fenerbahçe derbisinde forma giyen futbolcuların salonda yenilenme çalışması yaptığı belirtildi.

Diğer oyuncuların ise pas ve top kontrolü çalışmalarının ardından yarı sahada çift kale maç oynadığı kaydedildi.

Tedavilerine devam edilen Aras Özbiliz, Anderson Talisca ve Caner Erkin'in idmana katılmadığı duyuruldu.

Beşiktaş, karşılaşma için yarın özel uçakla Kiev'e gidecek.