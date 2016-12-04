 Beşiktaş'ta D. Kiev hazırlıkları başladı – Fotomaç – 04 Aralık 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    04 Aralık 2016, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Beşiktaş'ta D. Kiev hazırlıkları başladı

    Beşiktaş'ta D. Kiev hazırlıkları başladı

    Spor Toto Süper Lig'deki derbi maçta Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalan Beşiktaş'ta gözler, Dinamo Kiev maçına çevrildi.

    Siyah-beyazlı takım, UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu 6. ve son haftasında 6 Aralık Salı günü deplasmanda Ukrayna ekibiyle yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

    BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Fenerbahçe derbisinde forma giyen futbolcuların salonda yenilenme çalışması yaptığı belirtildi.

    Diğer oyuncuların ise pas ve top kontrolü çalışmalarının ardından yarı sahada çift kale maç oynadığı kaydedildi.

    Tedavilerine devam edilen Aras Özbiliz, Anderson Talisca ve Caner Erkin'in idmana katılmadığı duyuruldu.

    Beşiktaş, karşılaşma için yarın özel uçakla Kiev'e gidecek.

    1. 04 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 15:33
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Beşiktaş'ta D. Kiev hazırlıkları başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.