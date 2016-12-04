Beşiktaş'ta D. Kiev hazırlıkları başladı
Spor Toto Süper Lig'deki derbi maçta Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalan Beşiktaş'ta gözler, Dinamo Kiev maçına çevrildi.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Fenerbahçe derbisinde forma giyen futbolcuların salonda yenilenme çalışması yaptığı belirtildi.
Diğer oyuncuların ise pas ve top kontrolü çalışmalarının ardından yarı sahada çift kale maç oynadığı kaydedildi.
Tedavilerine devam edilen Aras Özbiliz, Anderson Talisca ve Caner Erkin'in idmana katılmadığı duyuruldu.
Beşiktaş, karşılaşma için yarın özel uçakla Kiev'e gidecek.
- 04 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 15:33
- Şenol Güneş'ten paralı tepkiye cevap!
Toplam 41
Yorum
İsim sorun degil Para için sattı diyenler 1500 TL calisiyon 3000 TL maaş teklifi gelecek sende diyecek ki ben patronumu satmam. ..
- Şenol Güneş'ten paralı tepkiye cevap!
Toplam 41
Yorum
1903 MEHMET TOPAL DAYAN! Senide kurtaracagiz Aziz'in elinden. Büyük takimda ve büyük taraftar önünde oynamak senin de hakkin. Az kaldi kurtulusa.
- Şahika Ercümen'in hedefi altın
Toplam 1
Yorum
bır yuzucu bu ve bunlar gıbılerıne bosu bosuna para verılııyor ...yuzme de hıcbır basarısı olmayan sahıka ...kendınce bısıler yapıp goz boyamak ...bunun ruhunu bılırım ben .....bosu bosunadır bunlara odenen paralar vs ler..
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