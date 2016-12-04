Beşiktaşlıların Van Persie isyanı

Kemik seslerinin geldiği derbiyi iki taraf da 11'er kişi tamamlarken, Fenerbahçe ve Beşiktaş cephesi maç sonu rakibin kırmızı kartlarının atlandığı görüşündeydi.

Kadıköy'deki maçın 45. dakikasında Van Persie, Tolgay Ali Arslan'ın aşil tendonuna bastığı pozisyonda siyah-beyazlı oyuncu sakatlık geçirdi. Hollandalı yıldızın sakatlamaya yönelik hareketi sonrası siyah-beyazlılar Van Persie'nin kırmızı kartla oyun dışı kalmasını beklerken hakem Hüseyin Göçek kartına başvurmadı.

Derbide Fenerbahçe'den 2, Beşiktaş'tan 3 isim sarı kart gördü.