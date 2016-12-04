Beşiktaşlıların Van Persie isyanı
Derbinin hakemi Hüseyin Göçek'in yönetimi iki tarafın da tepkisini çekerken Beşiktaşlılar maçın 45. dakikasında Van Persie'nin hareketinde kırmızı kart itirazı yaptı.
Kemik seslerinin geldiği derbiyi iki taraf da 11'er kişi tamamlarken, Fenerbahçe ve Beşiktaş cephesi maç sonu rakibin kırmızı kartlarının atlandığı görüşündeydi.
Kadıköy'deki maçın 45. dakikasında Van Persie, Tolgay Ali Arslan'ın aşil tendonuna bastığı pozisyonda siyah-beyazlı oyuncu sakatlık geçirdi. Hollandalı yıldızın sakatlamaya yönelik hareketi sonrası siyah-beyazlılar Van Persie'nin kırmızı kartla oyun dışı kalmasını beklerken hakem Hüseyin Göçek kartına başvurmadı.
Derbide Fenerbahçe'den 2, Beşiktaş'tan 3 isim sarı kart gördü.
- 04 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 03:18
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Yorum
nerdesin maç sonu buradayım nickli bilader çok atıp tuttun haftaiçi noldu
- Tolgay: "Kiev maçı daha önemli"
Toplam 32
Yorum
faruk her pozisyon da yalandan yere yere atarsan kendini, hakeme giderler tabi.... yere yatmaktan oyun mu oynadınız bir de konuşuyor.
- Şenol Güneş Gökhan Gönül'e sahip çıktı
Toplam 7
Yorum
Kartal gol gol gol Serdar nooldu bankonAA ==>
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