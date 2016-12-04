 Beşiktaş'a İskoç hakem – Fotomaç – 04 Aralık 2016
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    04 Aralık 2016, Pazar
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    Beşiktaş'a İskoç hakem

    Beşiktaş'a İskoç hakem

    Beşiktaş'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda 6 Aralık Salı günü deplasmanda Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımı ile yapacağı maçı İskoç hakem Craig Thomson yönetecek.

    UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Kiev Olimpiyat Stadı'nda TSİ 22.45'te başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Thomson'un yardımcılıklarını Alan Mulvanny ve David McGeachie yapacak.

    Douglas Potter'ın dördüncü hakem olarak görevlendirildiği maçın ilave yardımcı hakemliklerini ise Kevin Clancy ve Andrew Dallas üstlenecek.

    1. 04 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 15:37
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